Українська телеведуча і зірка шоу "Х-Фактор" Дарина Трегубова показала блискучий образ

Як повідомляє Politeka.net, вона стала телеведучою престижної премії та поділилася своїми враженнями в Instagram. А також показала досить відверте плаття.

"Національна кінопремія «Золота Дзиґа» - головна подія року для всієї кіноіндустрії. І для мене величезна честь другий рік поспіль бути її провідною. В цьому році, 3 травня, ми робимо церемонію в актуальному онлайн-форматі. А поки милуюся фотографіями в каруселі з минулорічної церемонії і згадую, як це було чудово!", - написала вона в описі.

Даша Трегубова була сповнена ностальгією і показала шанувальникам образи, в яких виблискувала у 2019 році. На одному з фото вона позує у довгій вечірній сукні тілесного кольору з численними блискітками. У вбрання дуже глибоке декольте, яке підкреслює бюст провідною. А великий бант нак і приковує увагу до цієї частини тіла.

В інший раз зірка "Х-Фактора" вибрала образ скромніший. Вона одягла темно-синє плаття з жовтими квітковими візерунками. Вся права сторона закрита, а от ліва відкриває плече і руку.

Користувачі соціальної мережі залишили багато захоплених коментарів і побажали Даші Трегубової удачі на церемонії:

"Удачки вам у всьому🔥😍"; "Еех, кокоси-кокоси.🔥"; "Сукня неймовірне"; "Дашенька Ви Шикарна , Красива, Жіночна!!! Успіхів Вам та Процвітання!!! Мені дуже сподобався серіал " Пропала Наречена!" з Вами у головній ролі! Ви грали двох сестер - це Блискуче!!!"; "Казково шикарна".

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.

Також Politeka писала, що Даша Трегубова в мереживній боді виставила напоказ розкішне тіло: «До чого ж гарна!».