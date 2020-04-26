Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", продемонструвала ідеальні вигини

Фанати артистки створили сторінку, присвячену кумиру, де згадують її гарячі образи, пише Politeka.net.

Так, зірка постала в блузі з короткими рукавами, що тримається на плечах. Видно, що наряд мав квітковий принт і був коротким, адже оголив поперек красуні.

Також на Ользі були чорні облягаючі брюки, які ідеально підкреслили її чудові "багатства".

Серябкіна взула капці на шпильках і з пушком.

Ольга постала в пікантній позі, розсунувши ноги.

Вона дивилася ніби зверхньо, відкривши пухкі губи.

"За чим ви сумуєте найбільше на ізоляції?)", - підписано фото.

За 14 годин пост зібрав майже 4000 лайків та багато коментарів.

"По спілкуванню з гарними дівчатами🔥", "Як і будь-який лікар за своєю сім'єю, від якої довелося відселитися. Дітям, яких бачу тільки при відеодзвінках. По тим часам, коли нас не "оптимізували". По тим часам, а я їх застав, коли лікар був шанованою людиною", "вечорами коли гуляла з подругами)", "дійсно, чому ви сумуєте?", "По відпочинку,так як працюємо", "Я не сумую))", "По ізоляції)", "По твоїм дзвінкам", "По твоїй посмішці))😉", "Красива, приваблива, чарівна, талановита дівчина і співачка Оля Серябкіна!!!", "По тобі😊", "За нормальним особам", "Красуня", "Найбільше я сумую по повітрю, дуже хочеться гуляти😑особливо коли погода дозволяє", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна на фото позувала у відвертому купальнику з вирізами по боками, а також в районі живота.

Біло-рожевий купальник підкреслив всі вигини - пишні груди і стегна, а також тонку талію.

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