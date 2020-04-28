Зірки, як і звичайні люди позбулися багатьох благ і можливостей на карантині. Але багато з них не сумують і вирішили не чекати перукаря, позбувшись від волосся прямо вдома

Politeka.net дізнавалася, хто з артистів, співаків і спортсменів зважився на зухвалі експерименти.

Легендарний футболіст Кріштіану Роналдо закликав всіх шанувальників залишатися вдома і показав, як його друга половинка стриже його вдома.

Модель Белла Хадід вирішила поекспериментувати з образом на карантині і обстригла собі чолку. Вона зазначила, що для зйомок її можна буде ховати.

Співачка Лоліта психанула і обстригла волосся прямо на відео. Вона заявила, що їй просто набридло довге волосся. В коментарях бурхливо відреагували на вчинок Лоліти: «Це просто вибух», «Чого не зробиш заради піару».

Російська актриса Христина Асмус пішла ще далі і обстригла волосся у присутності знімальної групи. Зірка розпрощалася з довгим волоссям заради каре.

Англійський футболіст Девід Бекхем опублікував фото, на якому він повністю лисий. «Просто потрібно було зробити стрижку», - підписав він знімок.

«Міцний горішок» Брюс Вілліс показав у себе в соцмережах, як він за допомогою машинки підстригає свою доньку під хлопчика.

Нагадаємо, що сімейство Бекхемів влаштували грандіозне свято для дітей: кадри розкішної урочистості злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, розпусна Белла Хадід позбулася білизни і викликала фурор: «Божественна».

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