Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала новий образ

На фото Кумейко позує в білому боді і прозорому халаті, який вона зняла. Завдяки цьому можна легко оцінити ідеальні риси тіла Анастасії. Співачка стала на носочки на фото і дуже жіночно позувала перед камерою. На тлі можна побачити велике вікно і фіранки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати під нею коментарі. Все через те, що Анастасія опублікувала фото в сторіс Instagram.

Повідомлялося, що 34-річна українська співачка і танцівниця Анастасія Кумейко надовго позбавила сну прихильників.

Анастасія, показала все, чим нагородила її природа, вбравшись в чорний шовковий пеньюар. Артистка потанцювала під запальні гітарні акорди, принадно вигинаючись, нахиляючись і виляючи стегнами. При цьому Кумейко опрацювала відео в спеціальному додатку, "примальовувавши" собі ангельські крильця і німб.

Раніше ми повідомляли, що 34-річна українська співачка Анастасія Кумейко порадувала шанувальників гарячими танцями.

Анастасія танцювала не одна, а зі своїми "двійниками", які з'явилися завдяки одному з додатків.

"Boys and Girls! Чекаю на вас сьогодні о 16:00 у прямому ефірі. Підготували для вас @_.loe._ #danceaerobics буде все, як ми любимо 🔥", - написали користувачі мережі.

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