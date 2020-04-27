Відома співачка Крістіна Орбакайте, дочка Алли Пугачової, показала свіже відео з дочкою Клавдією

На кадрах Орбакайте і дочка сидять біля великого пазлу, який був видрукуваний з фото. Клавдія позувала в сукні, а Христина сиділа в якомусь вбранні, схожому на національний. На тлі можна побачити просторий диван. Цікаво, що у дитини випав один зуб, адже на відео можна у роті помітити величезну дірку в роті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Подарували доньці на день народження пазл, в підсумку, збирали всією родиною. 1000 деталей-не просто!", - написала Орбакайте.

Фанати подивилися відео майже 200 тисяч разів і написали кілька коментарів: "Така мила дівчина Клава, ви молодці", "Відмінна ідея для самоізоляції", "Які Ви молодці", "Так душевно, умнички....", "Молодці", "Класно.У нас 350 було.Фото дочки", "Це якесь терпіння треба мати".

Повідомлялося, що російська співачка Крістіна Орбакайте, дочка Алли Пугачової, показала свою розкішну квартиру.

Перше, що можна помітити, в квартирі Крістіни Орбакайте немає перегородок. Зонування відбувається за допомогою меблів та елементів декору. Так вітальню і кухню розділяє великий стіл-стійка.

В передпокої стоїть незграбний туалетний столик, зібраний з чорного заліза. Він виглядає досить яскраво, незвично і привабливо. В передпокої і на кухні різні типи підлог.

Нагадаємо, Орбакайте показала, якою була до пластики, навіть Пугачова не дізнається

А ще Politeka писала, що Орбакайте показала новий талант своєї дочки, особисті кадри

Також Politeka повідомляла, що Орбакайте показала рідкісні кадри свого батька з Пугачовою і розкрила їх головну таємницю



