Відома актриса Анна Кошмал, зірка "Сватів", показала себе в домашньому образі

На кадрах Комшал позує в темно-червоній толстовці і з розпущеним волоссям. У вусі можна помітити безпровідний навушник. На тлі можна побачити фіранки і більше нічого. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Тисяча людей дивилися прямий ефір Анни, який вона вела в Instagram. Також вони написали кілька коментарів в чаті:

"Вас чоловік ревнує до сцен з поцілунками?", "Будуть ще Свати?", "Добре", "Скільки тобі років, якщо не секрет", "Привіт, я тебе люблю", "Що робиш?" "Дуже погано", "Злість".

Раніше ми повідомляли, українська актриса Анна Кошмал, стала популярною завдяки ролі внучки Жені в серіалі "Свати", показала раніше неопубліковані фото.

Перебуваючи на домашньому карантині 25-річна актриса вирішила розібрати домашні знімки і опублікувати їх Instagram. При цьому її сторінка не страждає відсутністю фотографій.

Не маючи нових знімків, дівчина звернулася до «запасам», що зберігаються на її телефоні, які ще не були викладені в мережу.

Повідомлялося, що українська актриса і зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал не соромиться брати участь у відвертих фотосесіях.

зокрема, відома кіноактриса вирішила здивувати шанувальників незвичайним гарячим чином, влаштувавши фотосесію без нижньої білизни.

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