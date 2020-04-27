Відома телеведуча Ольга Бузова, зірка "Дом 2", показала новий образ

На фото Бузова позує в чорному топі, лосинах і кросівках. Оля сіла на коліна і вигнулась вперед, щоб показати вправу під музику. Волосся у телеведучої були розпущені. На тлі можна побачити журнальний столик і диван, а також інші предмети інтер'єру кімнати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все із-за того, що Оля опублікувала своє тренування в сторіс Instagram, де такої функції немає.

Повідомлялося, що співоча телеведуча Ольга Бузова влаштувала домашню фотосесію в нижній білизні.

На цей раз ведуча скандального шоу «Дом-2» дала жару і роздяглася до трусів, похвалившись своєю стрункою фігурою і пресом. З одягу на Бузової був рожевий короткий худі з написом «Barbie».

Знаменитість попозувала у себе вдома на тлі м'яких іграшок.

Повідомлялося, що відома російська телеведуча Ольга Бузова показала нове фото в Instagram.

На фото Бузова стоїть на галявині "Дому-2" і позує в кольоровий куртці, а також черевиках і джинсах. Волосся у Ольги були розпущеним. На тлі можна побачити будиночок галявину, а також мініатюрну Ейфелеву вежу.

"Ось вона я", - коротко процитувала принт на куртці Оля.

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