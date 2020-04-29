Пара виглядає не так, як завжди

Принц Гаррі і Меган Маркл несподівано сильно змінилися

У мережі з'явилося фото, на яких пара зображена в незвичному вигляді, пише Politeka.net. На знімку Меган Маркл була майже лисою, а її чоловік навпаки - з довгим волоссям.

Як виявилося, один з анонімних художників вирішив пофантазувати, як би знаменитості виглядали із зміненою довжиною волосся.

Дане фото було оприлюднено в одній з російськомовних груп.

"ТАКОГО МИ ЩЕ НЕ БАЧИЛИ😂 Анонімний художник, який веде аккаунт @hey_reilly, вирішив показати, як зірки виглядали б лисими😱 Треба зізнатися, це дуже смішно!", - підписано фото.

За 16 годин пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Ой) ну Меган з Гаррі круті🔥🔥🔥👍", "Здалося, що Гаррі це Тормунд з GOT", "Гаррі на здичавілих з Гри престолів схожий😂😂", "Так, луснеш від сміху...", "Я від несподіванки злякалася", "Меган навіть з такою зачіскою пасує👏👍", "Гаррі схожий на Данилу Полякова 😂", "Принц іржавий", "Художник фантазер проте:) ніколи лисина гаріка не виросте такою густою чуприною та бородою😂", "Шо це за народна творчість", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 31 березня 2020 року герцогиня Меган Сасекська і принц Гаррі офіційно склали з себе всі королівські повноваження і "втекли" до Канади, а потім в США.

Багато хто досі гадають, що спонукало на такий вчинок королівських осіб.

Деякі джерела стверджують, що ідея переїзду йшла від особи саме Меган Маркл, а не її чоловіка. На думку інсайдера BlindGossip, колишня актриса маніпулює чоловіком.

"Згадайте, яким він був до зустрічі з нею? Спокійний, розважливий чоловік, у якого було безліч друзів", - повідомило джерело.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться...".

Також Politeka писала, що Меган Маркл розчавлена, втечу з палацу обернулося новими проблемами.