Зірка російського серіалу "Щасливі разом" Віктор Логінов перестав приховувати роман з молодою коханкою

Про це пише Politeka.net.

Відомий російський актор, якому заборонили в'їзд в Україну, похвалився знімком з 21-річною коханою Марією Гуськовой.

Фото Віктор Логінов опублікував у своєму особистому Instagram.

Зірка "Щасливі разом" вперше показав спільне фото з 21-річною коханою, яка на п'ять років молодший його дочки.

«Не йди попереду мене — я можу не встигнути. Не йди позаду мене — я можу завести не туди. Просто йди поруч зі мною і будь моїм другом», — процитував актор Камю в якості підпису до зображення.

Користувачі миттєво відреагували на публікації та привітали Віктора Логінова з прекрасним вибором другої половинки.

"Яка чарівна і красива дівчинка", "Виглядаєте прекрасно, дуже красива пара і різниця у віці не перешкода, тільки що буде через 20 років, щастя це знайти свою другу половину в цьому світі. Нехай вона буде саме тією, призначеної вам долею....", "Дуже сильні і правильні слова! Щастя вам і добра!", "Вона вам в доньки годиться", "Нікого не слухайте! Головне, що ви щасливі, і плювати на всіх і вся! Щастя вам! Молодці!", "Мої Вітання. Молодці", - написали вони в коментарях під публікацією російського актора.

Раніше ми розповідали, що Віктор Логінов різко висловився про Україну. Він заявив, що у нього дуже багато друзів в нашій країні.

"У мене в Україні мільйон знайомих, я розумію вашу мову. Є друзі і в Західній Україні. Вони вже точно ніяк не є бандерівцями. Так, ми говоримо з ними на різних мовах, але навіть не помічаємо цього. Вважаю, якщо люди повертаються один до одного, вони обов'язково знайдуть спільну мову", - зазначив актор.

Віктор Логінов також зазначив, що його дуже засмучує те, що відбувається зараз між Україною і Росією.

Нагадаємо, запроданці "Кролики" повернулися в Україну і сильно пошкодували.

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