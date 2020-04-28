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Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька поділилася відвертими кадрами з ванної

Зірка порадувала шанувальників новими кадрами на сторінці групи в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Так, Зарицька опублікувала фото і відео, на яких вона позує у ванні з піною. На представлених кадрах виконавиця повністю оголена. Зарицька не соромиться демонструвати своє тіло і татуювання.

На фото вона показала обличчя і оголені груди, а на відео засвітила свої ніжки.

«Як би мені хотілося пригорнутися до твоєї душі…», - підписала кадри виконавиця.

Під її постом тут же з'явилися коментарі від шанувальників, які зазначити, що останнім часом на сторінці гурту з'являється дуже незвичайний контент.

«Шукаємо брови Саші», «Нестандартний контент останнім часом», «які груди», «Жах», «Кайф», подобається ваша творчість», «Боже, яка красуня», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Зарицька показала незвичайний образ.

На кадрах Олександра лежить в кольорах і руками взялася за голову. Можна побачити частково майку або щось подібне на Зарицької. Волосся у співачки було зібрано назад. Короткий ролик вийшов досить ніжним і милим.

"Мені так мало свободи зараз, хочеться зірватися і поїхати кудись далеко. А чого тобі так мало", - написала Зарицька під роликом.

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