Знаменита актриса Евеліна Бльоданс згадала молодість і поділилася своїми архівними знімками

Знаменитість опублікувала старі знімки на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Судячи з підпису артистки, цим фотографіям 25 років.

На них ще молода Бльоданс позує з розпущеним волоссям в кофті з відкритими плечима. Зірка пильно дивиться в камеру з зухвалим виразом обличчя.

«25 років пролетіло як мить. Яка Дівчина переконливіше 1 або 2? Лайк, якщо не сильно змінилася», - підписала фото актриса.

В коментарях шанувальники тут же почали засипати її компліментами.

«Дівчина, що на першому, що на другому фото бомбезний!», «Апетитна апетитна!», «Мені здається що ви не змінюєтеся з-за своєї доброти. така ж красива», «Взагалі шик, і перша і друга і зараз», «Ви як завжди просто неймовірна!», «1 самий сік», «Здуріти яка красуня», «Така зая, правда дуже гарненька і 1 і 2», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Бльоданс опублікувала фото, на якому позувала в білому облягаючому, довгій сукні, яка підкреслила її струнку талію і виділив груди з стегнами.

Доповнили образ капелюшок з вуаллю, а також сумочка, червоні босоніжки і довгі сережки.

В пості артистка розповіла про своєму прямому ефірі, що вона вирішила присвятити батькам.

Нагадаємо, Бльоданс облягла розкішне тіло тонкою сукнею.

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