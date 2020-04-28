Колишня учасниця групи «Серебро» Ольга Серябкіна без білизни померилась формами з подругою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на її фан-сторінку в Instagram.
«що для тебе гарна душа?» - говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Серябкіна позує без білизни разом з подругою, притулившись при цьому до її спині. Пікантні місця дівчина прикриває руками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Красиві кішечки», «вогонь!», «супер», «бомбезно виглядаєте», «взагалі відмінно!», «просто супер вигляд», «потрясно», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", продемонструвала ідеальні вигини.
Фанати артистки створили сторінку, присвячену кумиру, де згадують її гарячі образи.
Так, зірка з'явилася в блузі з короткими рукавами, яка держащится на плечах. Видно, що наряд мав квітковий принт і був коротким, адже оголив поперек красуні.
Також на Ользі були чорні облягаючі брюки, які ідеально підкреслили її чудові "багатства".
Серябкіна взула капці на шпильках і з пушком.
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