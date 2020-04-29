Скандальний російський актор Олексій Панін знову опинився в центрі уваги
Про це пише Politeka.net.
Приводом для появи їдких коментарів стало фото, яке улюблений актор Володимира Путіна опублікував у своєму особистому Instagram.
Зокрема, Олексій Панін похвалився знімком, на якому також можна побачити його дочку у військовій формі, що стоїть в оточенні знімальної групи.
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З'ясувалося, що фото було зроблено в Саратові після закінчення першого знімального дня нового фільму "Я повернувся".
"Перші знімальні дні мого фільму «Я повернувся». Народу так багато, що ми з Микитою Джигурдою майже непомітні в натовпі. Нюся взагалі загубилася", - підписав Панін опублікований знімок.
Користувачі миттєво відреагували на публікацію і припустили, що скандальний актор Олексій Панін міг повернутися з окупованого Донбасу.
"Як може загубитися така чарівна дівчинка?)", "Єпіфанцева не видно!", "Я не один....нас п'ять мільйонів","Леха, я п**дець як зрадію,якщо ти повернешся на екрани!! Чувак, ти найкращий!", "Леха, ти з "ДНР" повернувся?", "Коли нарешті ти повернешся?", "Команда", - написали вони в комментариях.
Варто відзначити, що раніше Олексій Панін покаявся перед українцями за військову агресію РФ. Він визнав, що Кремль розв'язав війну на Донбасі і попросив вибачення за це.
Раніше ми розповідали, що Олексій Панін заявив, що хоче виїхати з Росії з матір'ю і дочкою в Європу.
«Я хочу перевезти свою маму, свою доньку. Хочу, щоб моя донька виховувалася не в радянському-російському суспільстві, не в цьому менталітеті. Нехай вона з 16 років заробляє офіціанткою, нехай прокладає собі дорогу, але тільки щоб її оточували не руські люди», — зізнався Панін.
Ми також розповідали, що, за словами Паніна, громадянам Росії плювати на Крим і Керченський міст, їх більше хвилює, як би з голоду не здохнути".
Нагадаємо, Панін з дочкою вирішив втекти з путінської Росії, скандальне відео: "Тільки не росіяни".
Як повідомляла Politeka, Панін не стримався і видав всю правду про стосунки з чоловіком Христини Асмус.
Також Politeka писала, що Панін жорстко накинувся на Путіна, це було останньою краплею.