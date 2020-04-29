Скандальний російський актор Олексій Панін знову опинився в центрі уваги

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стало фото, яке улюблений актор Володимира Путіна опублікував у своєму особистому Instagram.

Зокрема, Олексій Панін похвалився знімком, на якому також можна побачити його дочку у військовій формі, що стоїть в оточенні знімальної групи.

З'ясувалося, що фото було зроблено в Саратові після закінчення першого знімального дня нового фільму "Я повернувся".

"Перші знімальні дні мого фільму «Я повернувся». Народу так багато, що ми з Микитою Джигурдою майже непомітні в натовпі. Нюся взагалі загубилася", - підписав Панін опублікований знімок.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і припустили, що скандальний актор Олексій Панін міг повернутися з окупованого Донбасу.

"Як може загубитися така чарівна дівчинка?)", "Єпіфанцева не видно!", "Я не один....нас п'ять мільйонів","Леха, я п**дець як зрадію,якщо ти повернешся на екрани!! Чувак, ти найкращий!", "Леха, ти з "ДНР" повернувся?", "Коли нарешті ти повернешся?", "Команда", - написали вони в комментариях.

Варто відзначити, що раніше Олексій Панін покаявся перед українцями за військову агресію РФ. Він визнав, що Кремль розв'язав війну на Донбасі і попросив вибачення за це.

Раніше ми розповідали, що Олексій Панін заявив, що хоче виїхати з Росії з матір'ю і дочкою в Європу.

«Я хочу перевезти свою маму, свою доньку. Хочу, щоб моя донька виховувалася не в радянському-російському суспільстві, не в цьому менталітеті. Нехай вона з 16 років заробляє офіціанткою, нехай прокладає собі дорогу, але тільки щоб її оточували не руські люди», — зізнався Панін.

Ми також розповідали, що, за словами Паніна, громадянам Росії плювати на Крим і Керченський міст, їх більше хвилює, як би з голоду не здохнути".

Нагадаємо, Панін з дочкою вирішив втекти з путінської Росії, скандальне відео: "Тільки не росіяни".

Як повідомляла Politeka, Панін не стримався і видав всю правду про стосунки з чоловіком Христини Асмус.

Також Politeka писала, що Панін жорстко накинувся на Путіна, це було останньою краплею.