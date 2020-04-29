Фото говорять самі за себе

Іноді яблуко від яблуні падає дуже далеко, і відмінності у зовнішності знаменитостей і їхніх дітей вражають

Politeka.net зібрала фото спадкоємців зірок світового шоу-бізнесу, які абсолютно не схожі на своїх батьків.

У культового актора Роберта Де Ніро шестеро дітей від різних жінок. Де Ніро є відомим любителем афроамериканок, тому деякі його діти зовсім не схожі на батька: у них смаглява шкіра і чорні афрокудрі.

П'ята дитина Де Ніро син Елліот, який народився в 1998 році в шлюбі з Грейс Хайтауер, страждає аутизмом.

В кінці березня 2020 року репер Дрейк вперше поділився фотографіями з дворічним сином Адонісом на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники відразу звернули увагу на те, що маленький Адоніс зовсім не схожий на батька. У малюка сірі очі і білі кучері.

Хлопчик з'явився на світ ще в жовтні 2017 року, але тільки наприкінці червня 2018 року Дрейк офіційно визнав сина від французької актриси і зірки фільмів для дорослих Софі Брюссо.

Вдома 73-річного Сильвестра Сталлоне чекає цілий квітник: крім красуні-дружини Дженніфер Флавлін всі троє дочок актора — юні Софія, Сістін і Скарлетт — як на підбір.

Довгоногі блондинки вже штурмують модельний бізнес. Дівчатам також пророкують велике майбутнє в кіно. Правда, поки вони з'являються лише в епізодичних ролях.

Еліот Самнер, дочка співака Стінга, який є батьком шістьох дітей, та актриси Труді Стайлер, зовсім не схожа зовні на зіркових батьків. У неї широкий ніс і грубі риси обличчя.

Самнер, як і її батько, займається музикою. Вона також здобула славу як актриса, знявшись у фільмі «Джентльмени» Гая Річі, а попереду у Самнер чергова частина франшизи про Джеймса Бонда «Не час помирати».

Співачка і актриса Дженніфер Лопес вперше стала мамою в 38 років. У 2008 році зірка народила двійнят — сина Макса (Максиміліан Девід) і дочку Еммі (Емма Мерібел) від свого старого друга Марка Ентоні, за якого вона несподівано для шанувальників вийшла заміж.

На всі питання про несхожість дітей на красуню-маму Дженніфер віджартовується: «Я в їхньому віці була гидким каченям, а вони вже які милі».

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