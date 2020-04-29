Конфліктні взаємини знаменитих артисток Софії Ротару і Алли Пугачової багато років цікавлять шанувальників

Про причини давньої ворожнечі співачок ходять різні чутки: давня неприязнь, ворожнеча, суперництво. Все це приписують артисткам багато років. Однак через довгий час Алла Борисівна вирішила просто розвіяти ці численні чутки, повідомляється у виданні today.

Фанати зірок були категорично переконані: між двома великими жінками Ротару і Пугачовою є напруга, а також немає і не може бути дружніх відносин. Цю точку зору активно підігрівали в пресі, його обговорювали і щоразу знаходили все нові докази.

Проте Алла Пугачова в одному з останніх своїх інтерв'ю вирішила згладити обридлу ситуацію. Так, примадонна розповіла, що немає ніякої ворожнечі між нею і Софією Михайлівною Ротару немає і ніколи не було.

Зірка також заявила, що вони з Ротару дружать всі ці роки, а зараз, коли немає можливості побачитися, часто телефонують по телефону. На думку Алли Борисівни, що оточують самі створили собі «мильну оперу» і самі в неї повірили. Ті не менш не зрозуміло, чому знаменита артистка не спростувала чутки багато років тому, а лише підігрівала їх ще більше.

Також днями Ротару відсвяткувала день народження невістки, дружини свого сина Сергія Євдокименко Світлани. У мережі Ротару опублікувала фото зі своєю родичкою.

"З днем народження, Свєтуля! Щастя тобі і удачі! Весняного настрою і любові!" – побажала невістці Ротару.

Також маму з днем народження привітала дочка модель і співачка Софія Євдокименко. Вона показала передплатникам фото з матір'ю. "З днем народження, моє все! Я люблю тебе, мамо, мені так пощастило, що я твоя дочка", - написала вона.

Зворушливе привітання вразило навіть Аллу Пугачову.

«Вітаємо!🌷🌷🌷», - написала російська Примадонна.

Зазначимо, Світлана Євдокименко завжди відзначала, що у них дуже теплі стосунки з Ротару, і з роками вони стали тільки краще. За її словами, зоряна родичка, робить все, що в її силах, для своїх близьких.

Нагадаємо, що Софія Ротару в компанії кароокого красеня справила справжній фурор: "Так їй більше 45 років не даси!".

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