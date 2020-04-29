Популярна модель, екс-ангел бренду нижньої білизни Victoria’s Secret" Келлі Гейл поділилася знімком з повсякденного життя

Зірка опублікувала свіже фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото модель позує зі своєю собачкою. Вона сидить на білосніжному піску і тримає пса. Видно, що знімок зроблений на заході сонця.

Гейл вибрала для прогулянки спокусливий спортивний костюм. Лосини обтягнули її ідеальні стрункі ніжки, а тісний топ утягнув її груди. При цьому так сильно, що вони ледь не випадали з нього. На фото прекрасно видно глибоке декольте.

«Я та мій Зозо насолоджуємося життям разом», - підписала модель пост.

За день він зібрав понад 27 тисяч лайків. В коментарях Гейл залишили безліч компліментів. Особливо шанувальникам сподобався пляж.

«Який гарний пляж з білим піском, схоже, що ви на великій товстій хмарі… де це?», «Схоже, ви плаваєте на хмарах», «Як на хмарах», «Приголомшлива картинка!», «Супер», «Ти така красива. І Зозо теж», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл повністю роздяглася заради пікантного кадру. Вона залізла у ванну, наповнену піною. Піна прикрила інтимні місця моделі, але залишила політ для фантазії.

Нагадаємо, що Келлі Гейл повністю роздяглася заради гарячого кадру на вулиці: "Таке тіло створене для...".

Як повідомляла Politeka, Келлі Гейл в білому топіку посвітила вигинами в гарячих позах: "Розбурхала всіх".

Також Politeka писала, що мокра зірка Victoria's Secret ледь прикрила принади мініатюрним купальником: «Так гаряче».