Багато зірок під час вагітності починають рідше виходити на публіку, одягатися скромніше і зручніше, але деякі, навпаки, не збавляють оберти

Politeka.net зібрала ефектні фото вагітних знаменитостей, які люблять спокусливі наряди.

Plus-size модель Ешлі Грем у січні 2020 року вперше стала мамою.

Невгамовна Ешлі і на останніх місяцях вагітності продовжувала дражнити шанувальників інтимними кадрами в нижній білизні і навіть повністю оголеною.

Багатодітна мама Кім Кардашьян навіть не намагалася приховувати зміни своєї фігури під час вагітності, вона регулярно публікувала провокаційні фото, показуючи себе без одягу.

Приміром, на пізніх термінах вагітності Кім з'явилася на публіці в абсолютно прозорій сукні.

Світлана Лобода ефектно оголосила про те, що чекає на другу дитину, з'явившись на одній з музичних премій в прозорій сукні.

А перебуваючи на останніх місяцях вагітності Лобода запально танцювала у своєму новому кліпі.

Кайлі Дженнер народила в 20 років. Зірка довго офіційно не підтверджувала свою вагітність, в її Instagram за всі дев'ять місяців так і не з'явилося знімків кругленького живота, і папараці за весь час не змогли зробити жодного фото.



В результаті про появу дитини на світ Дженнер повідомила лише через кілька днів після пологів.

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл підкорила свроим стилем мільйони людей по всьому світу. Не стали винятком і ті дев'ять місяців, під час яких герцогиня виношувала спадкоємця королівської сім'ї.

Нагадаємо, Кім Кардашьян без ліфчика задерла блузку і показала справжню красу.

Як повідомляла Politeka, провал Меган Маркл і принца Гаррі в США викликав переполох в королівській родині.

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