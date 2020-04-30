Зірка серіалу «Свати», російський актор Федір Добронравов постраждав через нещасный випадок

Артист поділився своєю бідою з виданням «Телепрограма.про».

Виконавець однієї з головних ролей в серіалі «Свати» залишився без роботи через карантин.

«Це ж фактично нещасний випадок, який не можна ні обговорювати, ні передбачити. Зараз всі мої проекти заморожені. Хоча поки ще живий, все терпимо. Які ще тут є градації», — сказав актор.

Добронравов додав, що подібне сталося з ним вперше, адже навіть за часів кризи 90-ті він мав роботу. Тоді Федір Добронравов працював у театрі під назвою «Сатирикон», і хоча грошей практично не платили, артисти працювали на одному ентузіазмі. Але зараз всі театри закрито.

Зйомки 7-го сезону «Сватів» через карантин призупинили. До проекту повинні були повернутися в липні, але якщо режим самоізоляції продовжать роботу над картиною знову перенесуть на невизначений термін.

Зазначимо, раніше Добронравов розповів, що на карантині майже весь час проводить зі своїми онуками, яких у нього три. Варвара, Василина і Вероніка в захваті від того, що їхні дідусі з'явився час, котре вони можуть провести разом.

Добронравов зауважив, що багато грає з дівчатками, читає їм казки. Актор зазначив, що щасливий бути в колі сім'ї в таке непросто час.

Нагадаємо, скандальна зірка "Сватів" Добронравов отримав по заслугах в Росії: навіть Путін оцінив.

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