Зірка серіалу «Школа» Єлизавета Василенко блиснула бездоганною фігурою в крихітному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Коли я помру, мої атоми зникнуть. Я знову буду космічним пилом. Вітер віднесе мене. Розсіє всюди, як кульбаби навесні. Я буду відвідувати світи і інопланетні місяця і це буде пипецки поетично - поки я не приземлюсь на твій бутер», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Василенко позує на камеру в крихітному топі, виставивши напоказ розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Нереальна», «бомбезний», «красоточка», «просто прекрасна», «вау», «ось це маля», «вау, це шик», «красуня наша улюблена», - пишуть вони.

До цього ми писали, що зірка українського серіалу «Школа» Єлизавета Василенко порадувала шанувальників серією яскравих фото.

Свіжі кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Ліза одягнена в блискучий мікро топ, бретелі якого вона спустила, оголивши свої плечі і частково засвітивши груди. Крім цього в кадр потрапив плоский животик артистки. Юній зірці зробили яскравий макіяж з блискітками, завдяки чому її образ став ще пікантніше. На другому фото Ліза вигнулась у спокусливій формі, продемонструвавши ідеальні вигини свого тіла.

За день пост актриси зібрав майже 74 тисячі лайків. В коментарях шанувальники залишили безліч компліментів.

«Мати, я осліп», «Неймовірно красива», «найкраща», «Про боже, Ліза», «Заюнька ти богиня», «Така красива, просто балдьож», «Це шикарно», «Вогонь», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Ліза Василенко роздяглася прямо на вулиці заради гарячих фото: "Яка ж розкішна!".

Як раніше повідомляла Politeka, Ліза Василенко розбурхала пристрасними образами, показавши свої принади з усіх боків: «Шикарна».

Також Politeka інформувала, що Ліза Василенко без білизни і сорому похвалилася пікантними кадрами: "Просто немає слів".