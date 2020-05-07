Культова українська актриса Ольга Сумська поділилася зворушливим фото з двома подорослілими дочками
В цей раз актриса вразила щасливим і квітучим виглядом разом з вже дорослими доньками. Ольга постала в стильному вбранні, також, як і її красуні-дочки.
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«День дочок! 👩🏼👩🏻 Мої дочки, моє щастя @ tonya_papernaya❤️ @annborisyuk ❤️! Про що часто я думаю? Треба було ще народжувати! 👼 фото від @viva_ukraine_magazine 📸», - написала Ольга під новим постом.
Фанати зірки не залишилися байдужими і почали сперечатися, на кого дочки Ольги від різних батьків схожі більше. Багато відзначили, що вони – повні копії Сумської.
«Які красуні!!! Старша дочка на Мішель Пфайфер схожа», «Посмішки у всіх " Сумскі "», «Одна в маму, а інша в батька 😍😍. Вродливі !💃💃», «Поки не зрозуміло, де мама, а де доньки», «Ой, все дуже схожі на своїх тат – значить, щасливі», «Всі знімки-це просто насолода для очей!😍», «Красотули, як три подружки!!!!!👍💗», «Одна донька схожа на маму, інша на тата. 💕Красуні. Як біжить час».
До цього зірка завела собі маленьких собачок, які, за її словами, допомагають пережити карантин.
Сумська позувала у жовтій вітрівки, під яку одягла щось схоже на футболку. Волосся артистки були розпущені. Макіяж з акцентом на очі доповнив образ. Ольга дивилася в камеру і посміхалася.
В руках зірка тримала своїх маленьких друзів. У пості артистка зізналася, що її вихованці наповнюють день любов'ю і теплом.
"Я разом з Джесікою і Жасмин закликаю вас брати участь у добрій справі в нашому флеш-мобі, публікувати свої відео або фото з котиками або собачками, ставити хештег#ОбєднаніЛюбовю, і за кожен такий пост з хештегом притулки для тварин отримають 1 кг корму", - написала актриса.
За три години пост зібрав 6000 лайків та коментарів.
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