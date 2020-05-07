Ольга показала, на кого схожі її дочки

Культова українська актриса Ольга Сумська поділилася зворушливим фото з двома подорослілими дочками

Артистка багато років славиться своїм ідеальним доглядом за собою і нев'янучою красою. Ольгу Сумську називають вічною "Роксоланою", адже колись давно вона зіграла в культовому фільмі в головній ролі і підкорила серця українців своїм ідеальним видом. З тих пір 53-річна зірка стала вважатися однією з найкрасивіших жінок України, повідомляє Politeka.net.

До цього зірка завела собі маленьких собачок, які, за її словами, допомагають пережити карантин.

Сумська позувала у жовтій вітрівки, під яку одягла щось схоже на футболку. Волосся артистки були розпущені. Макіяж з акцентом на очі доповнив образ. Ольга дивилася в камеру і посміхалася.

В руках зірка тримала своїх маленьких друзів. У пості артистка зізналася, що її вихованці наповнюють день любов'ю і теплом.

"Я разом з Джесікою і Жасмин закликаю вас брати участь у добрій справі в нашому флеш-мобі, публікувати свої відео або фото з котиками або собачками, ставити хештег#ОбєднаніЛюбовю, і за кожен такий пост з хештегом притулки для тварин отримають 1 кг корму", - написала актриса.

За три години пост зібрав 6000 лайків та коментарів.

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