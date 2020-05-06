Знаменитий артист Максим Галкін похвалився з Аллою Пугачовою їх подорослілими дітьми на новому відео

Знаменитий російський шоумен досить часто ділиться з шанувальниками домашніми кадрами з дітками, які незмінно викликають бурхливий захват серед користувачів соціальних мереж. Цього разу артист показав, як діти веселилися під пісні знаменитого виконавця, повідомляє Politeka.net.

Так, у свої юні роки - малюкам-двійнята всього за шість років - діти вже прославилися в Инстаграме. Кожен відео або фото дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна викликає незмінне захоплення. Тому зіркове подружжя показують діток і отримують масу позитивних слів на їхню адресу.

цього разу Максим Галкін продемонстрував, як діти танцювали під відому пісню і викликав шквал коментарів у мережі - багато були здивовані вибором пісні.

«З ранку у нас музично-танцювальні імпровізації. За пультом DJ Гаррі, він сам вибирає мелодії, на танцполі Ліза і Маруся, а Алла з мікрофоном імпровізує. Я обожнюю, коли вона на ходу починає складати і співати таку музичну тарабарщину. Вийшов справжній танцювальний хіт 😀 #музика #музыканассвязала», - написав шоумен під новим роликом.

До цього Галкін опублікував у своєму Instagram короткий ролик з Лізою, на якому дівчинка продемонстрували свої вражаючі пізнання в мистецтві.

На кадрах Галкін цікавиться у доньки, чи знає вона яких-небудь художників. На його подив, дівчинка тут же починає перераховувати прізвища видатних живописців. В її вражаючий для того віку списку серед інших потрапили Шишкін, Сєров, Айвазовський, Воснецов, Врубель і Клод Моне.

«Звідки ти все знаєш?», - дивується за кадром Галкін.

Однак незабаром Лізу кличе брат, і дівчинка тікає кудись вглиб розкішного «замка» сімейства Пугачової зі словами «Гаразд, я пішла».

«Я в шоці, реально не знав, що вона це знає», - підписав відео артист.

В коментарях шанувальники зіркової пари щосили захоплюються кмітливістю дівчинки.

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