Зірка студії «Квартал 95» Олена Кравець згадала про те, як їй приписували стосунки з Володимиром Зеленським та Євгеном Кошовим

Артистка поділилася кумедною історією в шоу «СЛАВА+». Так, Кравець згадала про те, що в минулому їй неодноразово приписували стосунки з тоді ще колегою по сцені Володимиром Зеленським. Деякі навіть вважали їх за подружню пару.

«Тривалий час в народі побутувала думка, що я дружина Вови, бо його дружина Олена і так, як Олена поруч з Вовою з'являється частіше всього одна, а не інша, то народ нас одружив», - згадує Кравець.

Втім, ця омана було не єдиною. Так, зірка згадала курйозний випадок, який стався з її мамою при зустрічі зі знайомою. Вони розговорилися про «Квартал 95» і жінка поділилася власною версією романтичних стосунків усередині колективу.

«Її знайома каже: "Розумієте, всі ж думають, що вона дружина Вови, але це така омана, все що там напридумували, це ж зрозуміло, що вона дружина...Жені Кошового», - поділилася артистка.

До цього ми писали про те, що Кравець поділилася зворушливим фото своєї молодшої дочки Каті. На знімку дівчинка обіймає плюшеву іграшку, сидячи за столом. Донька Кравець схожа на справжню принцесу в ніжному рожевому платті з рюшами.

«All u need is love & obnimashki (все, що вам потрібно, це любов і обнімашки – англ.)», - підписала фото артистка.

Нагадаємо, Олена Кравець з "Квартал 95" показала, якою була в старших класах: "Зовсім не змінилася".

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