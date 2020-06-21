Ім'я української гумористки і колишньої колеги президента Володимира Зеленського з "Квартал 95" Олени Кравець з'явилося в списку можливих кандидатів на посаду мера столиці

Одна із соціологічних служб включила Олену Кравець в своє опитування. Про це в соцмережі Фейсбук повідомив журналіст Валерій Калниш, передає Politeka.net.

"Тільки що подзвонили і попросили пройти опитування з приводу виборів мера Києва. 15 хвилин. Все як завжди, за винятком одного прізвища у списку можливих кандидатів. Олена Кравець. Актриса "Квартал 95". Її, а також Сергія Притулу ті, хто складав опитування, занесли навіть у можливий другий тур з Віталієм Кличком. Цієї честі, зі списку в 10-12 прізвищ, удостоїлися тільки вони (був ще хтось, але я забув)... Слухайте, "Слуги народу", заспокойтеся вже. Вистачить розглядати країну як скетч-шоу, де ви повинні бути у кожному номері. Не псуйте хоча б Олені життя", - повідомив Калниш.

Олена Кравець із сім'єю

Пост викликав бурю емоцій у користувачів, що кинулися коментувати:

"Якщо вже така спека - то лисого на прем’єра!"

"Ну вже перебір. Президент кварталу став президентом країни, головна у жіночому кварталі теж хоче влаштувати прибирання у Києві?( Життя це не тб, походу хлопці загралися. Їм королівства мало і розгулятися ніде?.."

"Господи, її ще не вистачало!"

")))) якщо Кравець чисте ім'я і репутація пішли в хід, то справи зовсім погані)))"

"Навіщо їй це?"

"Ще не все кварталізували?"



Раніше ми повідомляли, Кравець взяла участь в авторській програмі Анатолія Анатоліча "Зе Інтерв'юер", де відверто розповіла не тільки про особисте, але й про свою подругу - першу леді Олену Зеленську. За словами Кравець, їй було непросто взятися за роль дружини президента, але вона змогла надіти на себе цей образ.

Кравець зазначила, що знає фізіогноміку, тому копіює поведінку і вираз обличчя героя, якого грає. Перш ніж взятися за роль, вона кілька днів «живе» з цією людиною, вивчає її манери та поведінку. Так як з Зеленською вона знайома давно, її манери і міміку знає прекрасно.

Нагадаємо, що Зеленський радикально висловився після скандалу першої леді з лікарем: "Ми не хотіли говорити...".

Також Politeka писала, що Олену Зеленську терміново госпіталізували, стан погіршився: "Підключення до апарату ШВЛ...".