Актора Михайла Єфремова немає в базу даних лікарні, в яку вступив після інсульту
Про це повідомляють російські ЗМІ.
На запит журналістів у контактному центрі медичного закладу зазначили, що в списках він відсутній.
"Даного пацієнта у нас немає", - сказав оператор контактного центру, відповідаючи на запитання журналістів.
У той же час, адвокат актора Ельман Пашаєв стверджує, що артист знаходиться в саме в цій лікарні.
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"Я зараз у нього у відділенні, але в палату мене не пускають. Я залагоджую необхідні формальності, щоб потрапити до нього", - заявив правозахисник.
Нагадаємо, Єфремова госпіталізували у вівторок, 12 серпня, йому стало дуже погано перед засіданням суду і він не навіть зміг самостійно вийти з машини. Пристави дістали його з авто і потягли до суду.
Пізніше, лікарі підтвердили у актора інсульт. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.
Також раніше повідомлялося, що син Єфремова виявив батька майже без свідомості у власній квартирі, але тоді актор виправдав це тим, що просто розпереживався через гру улюбленої футбольної команди.
Нагадаємо, що Єфремова виправдали прямо перед засіданням суду:"за кермом був каскадер".
Як повідомляла Politeka, Єфремов раптово не впізнав себе на відео з місця ДТП: "Я не буду вам...".
Також Politeka писала, що Єфремов ошелешив заявою в залі суду: "як я можу визнати себе винним?".