Актора Михайла Єфремова немає в базу даних лікарні, в яку вступив після інсульту

Про це повідомляють російські ЗМІ.

На запит журналістів у контактному центрі медичного закладу зазначили, що в списках він відсутній.



"Даного пацієнта у нас немає", - сказав оператор контактного центру, відповідаючи на запитання журналістів.

У той же час, адвокат актора Ельман Пашаєв стверджує, що артист знаходиться в саме в цій лікарні.

"Я зараз у нього у відділенні, але в палату мене не пускають. Я залагоджую необхідні формальності, щоб потрапити до нього", - заявив правозахисник.

Нагадаємо, Єфремова госпіталізували у вівторок, 12 серпня, йому стало дуже погано перед засіданням суду і він не навіть зміг самостійно вийти з машини. Пристави дістали його з авто і потягли до суду.

Пізніше, лікарі підтвердили у актора інсульт. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Також раніше повідомлялося, що син Єфремова виявив батька майже без свідомості у власній квартирі, але тоді актор виправдав це тим, що просто розпереживався через гру улюбленої футбольної команди.

Нагадаємо, що Єфремова виправдали прямо перед засіданням суду:"за кермом був каскадер".

Як повідомляла Politeka, Єфремов раптово не впізнав себе на відео з місця ДТП: "Я не буду вам...".

Також Politeka писала, що Єфремов ошелешив заявою в залі суду: "як я можу визнати себе винним?".