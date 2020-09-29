Внучку Людмили Гурченко Олену Корольову побили в московському нічному клубі

Конфлікт стався на грунті ревнощів - моделі Ларі Фрост не сподобалося, як 36-річна Корольова спілкується з її хлопцем-репером на ім'я Руслан, передають російські ЗМІ.

"Я досі не можу відійти від цього шоку", - поділилася Олена.

За її словами, вона підійшла до чоловіка, обійняла його і поцілувала, щоб привітати з презентацією.

Це помітила модель Лара Фрост, яка за словами постраждалої, двічі вдарила її по нирках і кинула пляшкою води у вухо.

Судячи з кадрів, історія внучки Гурченко правдива.

За словами королевою, Лара Фрост двічі вдарила її по нирках і кинула пляшкою води у вухо.

Модель, у свою чергу, стверджує, що Олена Корольова чіплялася до її чоловіка і спровокувала її на агресію.

Лікарі зафіксували множинні забої у внучки легендарної актриси, але заяву вона писати не збирається.

Нагадавши, Людмила Гурченко померла 30 березня 2011 року. Після її смерті спадкоємці-чоловік Сергій Сенін і дочка Марія Корольова-без скандалів, але в ході тривалого судового розгляду, поділили трикімнатну квартиру в центрі Москви, кілька автомобілів, заміський будинок, ювелірні прикраси і старовинні меблі.

Три роки тому Марія померла, а в боротьбу за її частину спадщини вступили вдівець Корольової-старшої і Олена.

Нагадаємо, що постарілий Боярський налякав зовнішнім виглядом, в Мережу злили рідкісні фото: як сьогодні виглядає Д'артаньян.

Як повідомляла Politeka, таємна внучка Висоцького виросла і вразила схожістю з музою поета: гени не обдуриш.

Також Politeka писала, що рідкісні знімки Боярського, Цоя та інших зірок потрапили в мережу: «маленький домашній світ».