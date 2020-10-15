Радянські знаменитості копітко готувалися до власних весіллях, обираючи кращі вбрання

Любов в більшості випадків закінчується шлюбом, як у звичайних людей, так і у знаменитостей. Пропонуємо вам поглянути на шлюбні перипетії радянських знаменитостей і дізнатися як виглядали зіркові пари на своїх весіллях в СРСР.

Про те, які наряди носили зоряні пари в СРСР, пише інтернет-видання Соsmopolitan.

Алла Пугачова і Миколас Орбакас

Алла Пугачова обрала елегантну сукню, білу фату і ніжний вінок з квітів. Наряд вийшов дуже незвичним для зірки, але вона виглядала приголомшливо. При цьому вона завила локони і підняла кілька з них наверх, для створення об'єму.

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко

Анатолій Євдокименко побачив фото співачки в журналі "Україна" і закохався з першого погляду. Після цього він розшукав Ротару і почав залицятися до неї. У 1968 році Ротару і Євдокименко зіграли пишне весілля на 200 осіб. Для важливої події співачка обрала приталену сукню, з пишними рукавами, фату в підлогу і туфлі з бантиками.

Надія Бабкіна та Володимир Заседательов

Знайомство зоряної пари сталося в літаку. Через півроку Бабкіна і Заседателев вирішили зіграти весілля. На церемонію одруження співачка прийшла в білій приталеній сукні, лаконічній фаті і рукавичках.

Любов Поліщук і Валерій Макаров

Відома актриса Любов Поліщук на весіллі зі своїм першим чоловіком Валерієм Макаровим виглядала дуже стримано, але і одночасно шикарно. Для образу вона вибрала біле плаття по коліно з пишною спідницею з мережива, ошатну фату і туфлі. Все це доповнювала красива укладання на голові.

Лоліта Горелик і Олександр Бєляєв

В інституті Лоліта познайомилася з однокурсником Олександром Бєляєвим, який згодом став її першим чоловіком в 1985 році. На церемонію вона одяглася в мереживну сукню без рукавів і з глибоким декольте. Свій образ співачка доповнила капелюшком з вуаллю і кулончиком.

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