Російська співачка Земфіра заразилася "китайським" вірусом

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Telegram-каналі "Mash"

Про те, як вона зараз себе почуває, невідомо. Від небезпечної недуги артистка лікується за рекомендаціями лікарів.

"44-річна співачка самостійно звернулася до лікарів і здала тест на корону. Вчора їй повідомили про позитивний результат. Зараз Земфіра на домашньому карантині, лікується за рекомендаціями лікарів", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що 53-річний актор Гоша Куценко також заразився коронавірусом.

Раніше Куценко не вірив у небезпеку вірусу і заявляв, що за допомогою коронавірусу природа вирішила помститися людям за згубний вплив. За його словами, тварини зараз відчувають себе прекрасно, тому що "знахабніли" тільки люди.

Також ми повідомляли, що російська пропагандистка Марія Баронова заразилася китайським вірусом після того, як їй зробили вироблену в РФ вакцину від хвороби

"Чарівною диво-вакциною прищепили і співробітників Раші Тудей. Одна з них, Марія Баронова, зараз лікується від ковіда. Слідом за депутатами, чиновниками, губернаторами. Скоро позорище по всьому світу жахне", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, путінська вакцина виявилася ветеринарним препаратом, Заява вченого: "нікому в здоровому глузді...".

Як повідомляла Politeka, Ляшко заявив про нову суперінфекцію і масову вакцинацію.

Також Politeka писала, що у МОЗ розкрили несподівану вартість вакцини від китайської зарази для українців.