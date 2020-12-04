Зірка шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер намагається не "світити" свою сім'ю, побоюючись непотрібної слави

Як повідомляє Politeka.net, співачка не викладає в соціальні мережі фото дітей і чоловіка. В інтерв'ю "КП-Україна" вона розповіла, що намагається оберігати рідних і не травмувати їх зайвою увагою з боку шанувальників.

"Мені важливо, щоб у моїх дітей було нормальне дитинство. Вони ще встигнуть завести собі Instagram і все інше", - підкреслила Надія Мейхер. - "Не хочу, щоб до моїх дітей була пильна увага. Воно і так є. Не хочу це посилювати, педалювати, не хочу, щоб вони потім страждали".

Виконавиця додала, що через популярність її близьким можуть відправляти дивні повідомлення, здатні травмувати психіку, влаштувати цькування. За словами Надії Мейхер, вона сама довгий час уникала соцмереж, не сприймала їх, як джерело піару. Її ставлення змінилося, коли з'явилася можливість використовувати "Instagram" в добрих цілях.

"Захотіла зібрати гроші на допомогу дітям, у мене накопичилося багато речей, які або взагалі не одягала або раз у житті, і мені потрібно було влаштувати розпродаж", - поділилася Надія.

Втім, нещодавно співачка вперше вивела на публіку своїх дочок Анну і Марію, вона запросила дівчаток в шоу "Танці з зірками" і поставила з ними спільний танець. Надя і її малятка вийшли на паркет в білосніжному одязі, а після виступу молодша зворушливо засмущалася і уткнулася обличчям в поділ матері - відразу видно, що вона не звикла до пильної уваги. Танець дуже сподобався членам журі, які поставили 40 балів, хоча багато шанувальників не погодилися з такою високою оцінкою.

За лаштунками шоу з'явився і 18-річний син співачки на ім'я ігор. Телеведучий Юрій Горбунов зазначив, що молодий чоловік вже змужнів і відростив вуса.

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