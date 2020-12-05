Відома модель Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret показала себе в незвичайному образі

На фото Кендіс позує в прозорому чорному вбранні, під яким можна легко побачити білизну. Красуня волосся зібрала назад, а руками взялася за голову. Знімок був зроблений для популярного глянцю, якщо вірити тегам. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це чудово", "Дуже гарно", "найкраща красива жінка", "Вона завжди така елегантна у всьому, що робить", "Вона мій зразок для наслідування", "Спокійна і захоплююча", "Стиль Пітера Ліндберга", "Я завжди думаю про тебе, коли бачу", "Завжди ангел", "Вона мій зразок для наслідування", "Самий ідеальний друг", "Твір мистецтва, так, мій ангел", "краса твоя любов", "Абсолютно шикарно і приголомшливо красиво", "Я люблю тебе, ангел ця обкладинка була приголомшливою !!".

Повідомлялося, що ангел "Victoria's Secret" Кендіс Свейнпол показала, як виглядає в купальнику.

Модель позувала до фотографа спиною, щоб показати одні з найбільш соковитих місць своєї фігури: "які булочки!".

Плавки були сильно натягнуті вгору, в результаті здалися пружні сідниці чарівного ангела.

Рівна спинка була "прикрашена" чорними лямками від купальника. Кендіс злегка зігнулася і подивилася в камеру через плече.

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