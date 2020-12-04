Телеведуча Алла Мазур, яка перемогла рак, вразила знімком з суддею шоу "Танці з зірками" Катериною Кухар

Відповідна публікація з'явилася в офіційному Instagram-акаунті зірки телебачення.

За її словами, незважаючи на всі скандали в "Танцяз з зірками", Катерина Кухар в житті виявилася зовсім іншою людиною.

"Недосяжна зірка балетної сцени - і супер-вимогливий суддя "Танців з зірками": якого побоюються, здається, навіть колеги)) з гострим словом, відточеним, як клинок... чарівна Катерина Кухар при найближчому знайомстві виявилася такою теплою, ніжною і зворушливою, до якої аж притиснутися хочеться", - підписала Алла Мазур знімок зі скандальним суддею "Танців з зірками", де вони позували на тлі новорічної ялинки.

"Я згодна з Вами на 100%... я хоч і не знайома... але я відчуваю", "дві красуні, удачі вам наші україночки, українські жінки кращі в світі", " особисто у мене Кухар не викликає позитивних емоцій, у всякому разі під час ефірів танців. Вона дозволяє собі принижувати інших людей. Може в житті вона інша, але на шоу вона занадто гордовита і мені це неприємно дивитися", "ви прекрасні обидві! Дуже красиві", - написали шанувальники в коментарях під знімком в Instagram.

Раніше Алла Мазур похвалилася, як проводить час з підрослим сином.

Цього разу телеведуча розповіла про політ разом з сином. На знімку Алла в своєму новому образі постала в пальто і джинсах. Зірка посміхалася, поклавши руку на плече сина, що підросло.

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