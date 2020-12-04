Знаменита українська ведуча Леся Нікітюк показала в мережі губи на все обличчя і викликала афіотаж

Фото активно обговорюють в Instagram, пише Politeka.net.

Леся Нікітюк потролила сучасну моду. Зірка опублікувала колаж, який зробила з 4-х кумедних Селфі.

"Еволюція губ", - пожартувала артистка.

На кожному фото темно-бордова помада нанесена на її губи все рясніше і рясніше. В результаті на останньому фото Леся зображена з особою, повністю обмазаним помадою.

Жарт телеведучої викликав справжній фурор в мережі.

"Мені Леська дуже подобається", " той момент, коли захопилася", "Правильно, а то зробили з себе чудовиськ", "Леська, ти що з дуба на кактус впала?", "Правильно зробила, а то всі вже схожі один на одного», «Більші губи - більше життя. Melovin", "Супер губки, супер макіяж«, "маячня", "Вас із дас", "Психанула", "потворність", "Клоун", "А мені подобається. Скоро губи все до *опи будуть увілічівать. І не кожна розуміє що, це пі*дець як не доречно і негарно», "Страшко", - коментують фото.

Нагадавши, Яма не витримав конкуренції з лисою Нікітюк на «Танцях з зірками».

Як повідомляла Politeka, Кароль, Нікітюк, Полякова та інші апетитні блондинки показали палкі образи.

Також Politeka писала, що невгамовна Леся Нікітюк після облисіння на" Танцях з зірками " постала в новому образі.