Відома балерина Анастасія Волочкова, яка щойно повернулась з відпочинку на Мальдівах, постала в новому образі, який сама порівняла зі стилем вчительки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Волочкової у соцмережі.

Так, скандальна російська балерина опублікувала у своєму акаунті фото, де вона сидить за столом у білому костюмі. При цьому знаменитість демонструє дуже відверте декольте.

Також вона зізналась, що у всьому любить білий колір.

"У цьому образі кліпу я схожа на вчительку. Але білий колір я дуже люблю в усьому!!!" - написала вона.

На фотографії Волочкова у білій блузі і жакеті сидить за глянцевим чорним столом, що створює особливо ефектний контраст. Балерина ніжно посміхається на камеру. На ній дуже елегантний та стриманий макіяж у нюдових відтінках.

Як відомо, Волочкова зовсім нещодавно повернулась з відпочинку на Мальдівах, де вона була зі своїм коханим. Щойно балерина опинилась у Москві, вона одразу відвідала стиліста, щоб відновити пошкоджене сонцем і морем волосся.

Також балерина вже в перші дні у Москві почала сумувати за теплом, тому продовжує ділитись фотографіями з відпочинку. Зокрема, вона додала на свою сторінку фото, де позує у стрінгах в воді.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова не стрималася і виконала свій коронний номер.

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