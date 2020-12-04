Відома балерина Анастасія Волочкова, яка щойно повернулась з відпочинку на Мальдівах, постала в новому образі, який сама порівняла зі стилем вчительки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Волочкової у соцмережі.
Так, скандальна російська балерина опублікувала у своєму акаунті фото, де вона сидить за столом у білому костюмі. При цьому знаменитість демонструє дуже відверте декольте.
Також вона зізналась, що у всьому любить білий колір.
"У цьому образі кліпу я схожа на вчительку. Але білий колір я дуже люблю в усьому!!!" - написала вона.
"Хворі кричать і повзуть до вікон": ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі
"Очманіти!": Філіп Кіркоров готується знову стати батьком, Пугачова просто сказиться
"Яка інша!": маленька Женєчка зі "Сватів" непомітно виросла й стала справжньою красунею
Розбита Наташа Корольова відкрила декольте до непристойності і показала, як чекає на Діда Мороза: "Тільки для дорослих..."
На фотографії Волочкова у білій блузі і жакеті сидить за глянцевим чорним столом, що створює особливо ефектний контраст. Балерина ніжно посміхається на камеру. На ній дуже елегантний та стриманий макіяж у нюдових відтінках.
Як відомо, Волочкова зовсім нещодавно повернулась з відпочинку на Мальдівах, де вона була зі своїм коханим. Щойно балерина опинилась у Москві, вона одразу відвідала стиліста, щоб відновити пошкоджене сонцем і морем волосся.
Також балерина вже в перші дні у Москві почала сумувати за теплом, тому продовжує ділитись фотографіями з відпочинку. Зокрема, вона додала на свою сторінку фото, де позує у стрінгах в воді.
Нагадаємо, Анастасія Волочкова не стрималася і виконала свій коронний номер.
А ще Politeka писала, що засмагла Волочкова в прозорому вбранні спокусила апетитними формами.
Також Politeka повідомляла, що фатальна Волочкова показала своє безсоромність в прозорій сіточці.