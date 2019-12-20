З’явився новий прогноз погоди на Новорічну ніч

Про те, чого чекати українцям, розповіла синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, згідно з прогнозом, у ніч на перше січня 2020 року у Києві очікується -2-4 градуси і без опадів.

«Буде ожеледиця, тому краще подбати про 'зимову гуму' для вашого новорічного взуття», - застерегла синоптик.

Погода в Києва поки що буде теплою, а зниження температури повітря почнеться 28 грудня.

Основні опади передбачаються у найближчі неділю, понеділок, вівторок. Однак це будуть дощі.

Щодо снігу, то він ймовірний 29 грудня, хоча й невеликий.

Раніше ми писали про те, що в останні дні погода ставить українців в глухий кут: зима ніби сказилася.

Фахівці стверджують, що клімат змінюється, і неймовірне потепління, яке ми зараз можемо спостерігати, триватиме і далі. А закінчиться все тим, що зима скоротиться, "втративши" один місяць, і стане не такою суворою, як була раніше.

Про кардинальну зміну клімату раніше заявила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського науково-дослідного гидрометеоинститута Віра Балабух. За її словами, за рік температура підвищується на 0,1 градус, а до кінця 21 століття в Україні стане спекотніше вже на 3,2 градуси. Це по среднеоптимистическому прогнозом. Слідуючи з цього, теплий період може стати більше до 2-3 тижнів.

"Холодний період може стати ще на місяць коротший, а суворість зими зменшиться. Якщо в полярних широтах середня за рік температура зросте на 8 градусів, то це вже збільшення тривалості теплого періоду на вісімдесят днів", – наголосила Балабух.

Раніше ми повідомляли, лікар розповіла, як зима впливає на організм людини.

Зима — це стрес для всього організму і як би ми не намагалися цього заперечити, а залишатися здоровим в холодну пору року складніше, ніж влітку.

За її словами, найбільше ризикують літні люди. Також до групи ризику належать діти та вагітні жінки.

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