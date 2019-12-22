Погода в Україні 22 грудня неприємно здивує, оскільки всю територію заллє дощами

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Так, жителям західної України варто очікувати дощів і хмарності. Вдень стовпчик термометра показуватиме 8-12 тепла, а вночі близько 3-6 вище нуля.

На півночі буде також – дощі та туман. Повітря прогріється трохи менше – 8-10 тепла вдень. Вночі очікується 3-7 за Цельсієм.

Аналогічної погода буде в центральній і південній областях. Дощі з туманами будуть супроводжуватися 8-12 тепла вдень, а вночі в межах 3-8 градусів.

На Сході варто готуватися до невеликих дощів. Повітря вдень прогріється до 10-12 тепла, а вночі стовпчики термометра покажуть 4-9 градусів вище нуля.

У Києві та області, згідно з прогнозом синоптиків, дощитиме. Повітря вдень нагріється до явно не зимових 7-11 тепла. Вночі стовпчик термометра показуватиме 3-7 градусів за Цельсієм.

Як повідомлялося раніше, синоптики радять українцям готуватися до неминучого потепління. Про те, чого чекати українцям, розповіла синоптик Наталка Діденко.

«День зимового сонцестояння приходить до нас завтра. Незважаючи на похмуру погоду з невеликими дощами, туманами і дощем, можна починати розучувати нові або згадувати старі веснянки. Тому що Сонце почне поступово повертати на літо», – повідомила синоптик.

Вона зазначила, що 22 грудня в Україні буде тепло, протягом дня +8+12 градусів, на Півдні до +14 градусів.

Вітер південно-західний, веселий, весняний, до сильного. Повітря буде переважати вологий, з дощем і туманом, з-за чого буде складно дихати.

у Києві в неділю, 22 грудня, обіцяє бути з дощем, вітряної, але теплою - вдень близько +8+10 градусів.

З понеділка в Україні переважатиме тепла волога погода, а похолодання очікується вже з 27-28 грудня. Можливі навіть сніг і 'мінуси‘, і відразу ожеледиця.

Нагадаємо, погодна аномалія атакує Україну, синоптики попередили про небезпеку.

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