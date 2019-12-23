В Україні буде дощова погода 23 і 24 грудня, а в Карпатах снігова



Погода в Карпатах 23 і 24 грудня, понеділок і вівторок, очікується поганий. У прес-службі ДСНС повідомляють, що в західних областях пройдуть сильні дощі. Пориви вітру можуть досягати до 20 метрів в секунду, а на високогір'ї до 28 м/с. Про це пише Politeka.

"23-24 грудня в Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення і місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону", – йдеться у повідомленні.

У Києві погода буде від 7 градусів тепла вночі, до 9 градусів тепла вдень. На сході очікується до трьох градусів вночі, а вдень - до 8 градусів. На півдні України очікується до 12 градусів вдень, а також до 9 градусів вночі. На заході температура до 5 градусів вночі, а вдень до 7 градусів. Скрізь, крім східних областей, очікується сильний дощ.

Раніше ми повідомляли, що свята в Києві пішли не за планом, сніг везуть вантажівками.

У Києві не змогли собі відмовити в атрибутах зими і вирішили відкрити сніговий парк прямо під аркою "Дружби народів". Про це повідомили в Facebook організатори змагання серед професійних лижників та сноубордистів "Дабл Тріпл Snow Fest", які пройдуть в столиці 21-22 грудня. Також відповідний сюжет з'явився у випуску ТСН.

"Сніг для Києва збирали на буковельських схилах, на це пішло 3 години. Сніг повинен був подолати 600 кілометрів, тому що у Києва заплановані грандіозні змагання, а кататися не на чому. В Україні ніде немає снігу. І єдиний варіант - штучний сніг з Буковеля, де він настрелян гарматами", - кажуть на зимовому курорті.

Повідомлялося, що Синоптики повідомили українцям, яка погода випаде на Новий рік, 31 грудня.

Згідно з прогнозами, Україна зустріне 2020 рік дуже різноманітно. Сайт "Метеопрог" повідомляє, що напередодні свята варто готуватися до сильних заморозків і дощів.

У Києві 31 грудня 2019 року обіцяють рясні опади - випаде сніг з дощем. Температура може коливатися від -4 до +2 градусів при помірному вітрі.

Як очікують синоптики, в Харкові температура увесь день буде триматися на нульовій позначці термометра, але до ночі може похолодати до -3. При цьому у другій половині дня прогнозують сніг або мокрий сніг.

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