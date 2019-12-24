Скандальний російський політик Володимир Жириновський не зміг стриматися, вразивши випадом у бік Польщі
Як передає Politeka.net , своє припущення опублікував у своєму Telegram-каналі.
За його словами, Польща була головним винуватцем початку Другої світової війни.
"Потрібно раз і назавжди вказати у всіх підручниках - Польща головний винуватець початку Другої світової війни. Пілсудський першим нав'язувався в союзники до Гітлера. Пакт Пілсудського Гітлера був підписаний ще в 1934 р. Польща, як і Франція з Великобританією, що пішли на Мюнхенську змову 1938 р., мовчала під час анексії Німеччиною Судетської області Чехословаччини, аншлюсу Австрії. Без цього ні про яку війну Німеччини з СРСР в 1941 р. і мови бути не могло", - заявив російський політик.
Президент терміново потрапив у лікарню: «Раптово впав у себе вдома...», подробиці
Погода змусить українців страждати, синоптики приголомшили прогнозом: буде бридко
Каменських похвалилася своєю гордістю в прозорому одязі: "Встають навіть...", соковиті кадри
Зірка "Танців з зірками" зізнався про чутки на проекті: "підставна жінка..."
Крім того, він підкреслив, що саме Європа "вигодувала Гітлера проти СРСР".
"Це Європа вигодувала Гітлера проти СРСР, і Польща була в числі тих, хто аплодував Гітлеру. За що боролися, на те і напоролися", - закінчив він.
Раніше скандально відомий депутат нелегітимною Державної думи Росії опублікував у своєму Телеграм-каналі кілька архівних знімків на яких позували глави різних держав у компанії Адольфа Гітлера.
Раніше міністерство закордонних справ Польщі опублікував офіційну заяву, в якій висловили занепокоєння і недовіра через висловлювання Володимира Путіна, що стосуються генезису і перебігу Другої світової війни, які представляють фальшиву картину подій.
Крім того, в заяві підкреслили, що висловлювання Путіна нагадують "пропагандистські наративи епохи сталінського тоталітаризму, які засудив навіть радянський лідер Микита Хрущов".