Кінець зими приготував для українців нові температурні гойдалки і аномальну погоду

Синоптики стверджують, що зміни клімату не могли не позначитися на погоді в Україні. Так, за прогнозами, місяці зими в нашій країні будуть теплішими, ніж зазвичай, повідомляє ТСН.

Ця зима поки що так і не встигла порадувати українців морозом і рясними снігопадами. За словами експертів, це пов'язано з серйозними кліматичними змінами. Втім, надія на по-справжньому зимову погоду зберігається: синоптики попереджають, що в Україну ще прийдуть суворі морози.

Очікується, що нічна температура повітря різко впаде вже на Різдво, досягнувши відразу -20 градусів у Карпатах. Також очікується похолодання на Хрещення.

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Однак, на любителів сніжної зими чекає розчарування: синоптики відзначають, що з опадами цієї зими буде негусто. В основному в Україні йтиме мокрий сніг, при цьому снігопади не будуть занадто довгими.

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Зараз, кліматична зима в Києві так і не почалася, не дивно, запевняють фахівці, адже минулий рік був найтеплішим за весь час спостереження.

погода, зима, мороз

Так, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, всі 12 місяців минулого року були набагато тепліше середньої норми і загалом - 2019 став найтеплішим роком в Україні за всю історію метеоспостережень:

«За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньорічна температура минулого року в Києві піднялася до +10,6°С, що на 2,9°С перевищує кліматичну норму і таким чином він виявився рекордним з 1881 року». За даними аналітиків галузі, тепліше норми виявилися всі 12 місяців року:

«Особливо відзначився червень, середня температура якого досягла 23,6 °С і він став найтеплішим за період спостережень. Також жодного разу не було, щоб у грудні температура повітря перевищувала +15 °С. Але в цьому році, а саме 18 грудня вона піднялася до +15,2°С».

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