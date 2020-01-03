Кінець зими приготував для українців нові температурні гойдалки і аномальну погоду

Синоптики стверджують, що зміни клімату не могли не позначитися на погоді в Україні. Так, за прогнозами, місяці зими в нашій країні будуть теплішими, ніж зазвичай, повідомляє ТСН.

Ця зима поки що так і не встигла порадувати українців морозом і рясними снігопадами. За словами експертів, це пов'язано з серйозними кліматичними змінами. Втім, надія на по-справжньому зимову погоду зберігається: синоптики попереджають, що в Україну ще прийдуть суворі морози.

Очікується, що нічна температура повітря різко впаде вже на Різдво, досягнувши відразу -20 градусів у Карпатах. Також очікується похолодання на Хрещення.

Однак, на любителів сніжної зими чекає розчарування: синоптики відзначають, що з опадами цієї зими буде негусто. В основному в Україні йтиме мокрий сніг, при цьому снігопади не будуть занадто довгими.

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Зараз, кліматична зима в Києві так і не почалася, не дивно, запевняють фахівці, адже минулий рік був найтеплішим за весь час спостереження.

Так, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, всі 12 місяців минулого року були набагато тепліше середньої норми і загалом - 2019 став найтеплішим роком в Україні за всю історію метеоспостережень:

«За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньорічна температура минулого року в Києві піднялася до +10,6°С, що на 2,9°С перевищує кліматичну норму і таким чином він виявився рекордним з 1881 року». За даними аналітиків галузі, тепліше норми виявилися всі 12 місяців року:

«Особливо відзначився червень, середня температура якого досягла 23,6 °С і він став найтеплішим за період спостережень. Також жодного разу не було, щоб у грудні температура повітря перевищувала +15 °С. Але в цьому році, а саме 18 грудня вона піднялася до +15,2°С».

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