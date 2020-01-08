Головна версія аварії літака «Українських авіаліній» у Тегерані – технічна несправність

Про це в коментарі виданню «Страна.ua» розповів експерт-міжнародник Андрій Бузаров.

Така версія є основною серед його знайомих громадян Ірану, які спілкувалися з очевидцями авіакатастрофи.

«Свідки, за словами знайомих іранців, бачили ознаки загоряння вже на зльоті літака», – повідомив він.

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 Поширену безліччю ЗМІ інформацію про те, що лайнер помилково збила іранська ракета під час обстрілу американських баз, Бузаров назвав малоймовірною, оскільки їх обстрілювали не з Тегерану.

Сам експерт дивом уникнув смерті. За його словами, він повинен був летіти цим літаком назад в Україну зі столиці Ірану 8 січня, однак представники МАУ порадили йому взяти квиток на 9-е. Бузаров так і вчинив, оскільки квиток був дешевший. Крім того, він хотів подивитися на Тегеран.

Тепер йому доведеться залишитися на день-два, поки не вирішиться питання зі зворотним рейсом, адже летіти додому він повинен був бортом, який розбився.

Про те, що причиною аварії стали технічні неполадки, а саме загоряння двигуна, повідомили й у службі надзвичайних ситуацій Ірану, проте остаточні висновки робити ще рано.

Як повідомлялося, український літак рейсу PS752 «Тегеран-Київ» авіакомпанії МАУ розбився вранці 8 січня в околицях Тегерана незабаром після зльоту. Всі, хто був на борту, загинули. Це 168 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Авіакатастрофа забрала життя 11 українців, 82 іранців, 63 канадців, 10 шведів, чотирьох афганців, трьох німців і трьох громадян Великобританії.

Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.

Як повідомляла Politeka, з'явилися страхітливі дані про загибель українців в Ірані.

Також Politeka писала, що пасажир українського Boeing, що впав, устиг залишити записку.

 