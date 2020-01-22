120 зарплат за два дні: Слуги народу в Давосі вирішили не скромничати
Депутати від партії "Слуга народу" вирушили на економічний форум у Давос, який влетить у копійку.
Переліт туди і назад обійдеться одному депутату в 24 тисячі гривень на літаках МАУ. Проживання у готелі одну людину в середньому вийде 16 тисяч гривень за дві ночі. Апартаменти коштують ще дорожче - від 100 тисяч.
Варто відзначити, що мінімальна зарплата в Україні 4723 гривні. Прожитковий мінімум зараз становить 2102 гривні. Один депутат витратить у середньому приблизно за два дні 30 тисяч або 6 мінімальних зарплат або 15 прожиткових мінімумів. Якщо помножити ці цифри на 20, то вийде 120 мінімальних зарплат або 300 прожиткових мінімумів (приблизні розрахунки).
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Страшна стихія обрушилася на країну: є загиблі
Сильний шторм, який вирує в Іспанії вже три дні поспіль, забрав життя п'яти чоловік.
Циклон "Глорія" приніс в країну негоду з низькими температурами і сильними снігопадами.
В понеділок від шторму найбільше постраждали регіони навколо Валенсії і Балеарські острови. Там спостерігалися підтоплення і сильний вітер.
Більше 30 провінцій Іспанії були приведені в стан підвищеної готовності. Пізніше шторм перемістився на південь Франції.
Синоптики називають шторм найсильнішим в регіоні з 1982 року.
Правоохоронці заявили, що кількість загиблих в результаті шторму "Глорія" зросла до п'яти.
Іспанські синоптики в понеділок повідомили про вітрі до 115 км/год і величезних хвилях на узбережжі Середземного моря.
Аеропорт Аліканте був змушений призупинити роботу, що призвело до скасування багатьох рейсів.
Новий уряд Путіна: у списку опинилися знайомі всім імена, подробиці
У Росії сформували новий уряд.
Головою Уряду Російської Федерації став Михайло Мішустін.
Володимир Путін 21 січня прибув на очну зустріч з новим урядом, яке почало роботу в такому складі:
Міністр оборони — Шойгу
Міністр науки і вищої освіти — Фальков
Міністр закордонних справ Лавров
Міністр енергетики — Новак
Міністр внутрішніх справ Колокольцев
Міністр транспорту Дітріх
Міністр у справах цивільної оборони та НС — Зинчев
Міністр з розвитку Далекого Сходу і Арктики — Козлов
Міністр юстиції — Чуйченко
Міністр культури — Любимова
Міністр промисловості і торгівлі — Мантуров
Міністр освіти — Кравцов
Міністр спорту — Матицин
Міністр охорони здоров'я — Мурашко
Міністр праці та соціального захисту — Котяков
Міністр економічного розвитку — Решетніков
Міністр природних ресурсів і екології — Кобилкин
Міністр будівництва і ЖКГ — Якушев
Міністр цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій — Шадаев
Міністр сільського господарства — Патрушев
Своїх постів позбулися кілька впливових політиків, зокрема, здавалося б, вічний Володимир Мединський - мінкульт, а також:
Максим Орєшкін — мінекономрозвитку;
Максим Топілін — мінпраці;
Павло Колобков— мінспорту;
Олександр Коновалов — мін'юст;
Вероніка Скворцова — моз;
Костянтин Шкарпеток — міністр цифрового розвитку;
Михайло Котюков — міннауки;
Ольга Васильєва — міносвіти.
Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.
Як повідомляла Politeka, Путін готує новий котел на Донбасі
Також Politeka писала, що орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".