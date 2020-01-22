120 зарплат за два дні: Слуги народу в Давосі вирішили не скромничати

Депутати від партії "Слуга народу" вирушили на економічний форум у Давос, який влетить у копійку.

Переліт туди і назад обійдеться одному депутату в 24 тисячі гривень на літаках МАУ. Проживання у готелі одну людину в середньому вийде 16 тисяч гривень за дві ночі. Апартаменти коштують ще дорожче - від 100 тисяч.

Давид Арахамія

Варто відзначити, що мінімальна зарплата в Україні 4723 гривні. Прожитковий мінімум зараз становить 2102 гривні. Один депутат витратить у середньому приблизно за два дні 30 тисяч або 6 мінімальних зарплат або 15 прожиткових мінімумів. Якщо помножити ці цифри на 20, то вийде 120 мінімальних зарплат або 300 прожиткових мінімумів (приблизні розрахунки).

Популярні новини зараз

Волога Дорофєєва зняла все зайве і посвітила "булочками" : "Дантесу пощастило"

Олена Зеленська перестала виходити на зв'язок: "Не може оговтатися від трагедії"

Каменських похвалилася мокрим тілом в чорному бікіні: "У Насті вид ззаду краще!"

Путін відкрито заявив, які території України приєднає до Росії: "Ми розберемося"
Показати ще

Страшна стихія обрушилася на країну: є загиблі

Сильний шторм, який вирує в Іспанії вже три дні поспіль, забрав життя п'яти чоловік.

Циклон "Глорія" приніс в країну негоду з низькими температурами і сильними снігопадами.

В понеділок від шторму найбільше постраждали регіони навколо Валенсії і Балеарські острови. Там спостерігалися підтоплення і сильний вітер.

Більше 30 провінцій Іспанії були приведені в стан підвищеної готовності. Пізніше шторм перемістився на південь Франції.

Синоптики називають шторм найсильнішим в регіоні з 1982 року.

Правоохоронці заявили, що кількість загиблих в результаті шторму "Глорія" зросла до п'яти.

Іспанські синоптики в понеділок повідомили про вітрі до 115 км/год і величезних хвилях на узбережжі Середземного моря.

Аеропорт Аліканте був змушений призупинити роботу, що призвело до скасування багатьох рейсів.

Новий уряд Путіна: у списку опинилися знайомі всім імена, подробиці

У Росії сформували новий уряд.

Головою Уряду Російської Федерації став Михайло Мішустін.

мішустін путін

Володимир Путін 21 січня прибув на очну зустріч з новим урядом, яке почало роботу в такому складі:

Міністр оборони — Шойгу

Міністр науки і вищої освіти — Фальков

Міністр закордонних справ   Лавров

Міністр енергетики — Новак

Міністр внутрішніх справ   Колокольцев

Міністр транспорту   Дітріх

Міністр у справах цивільної оборони та НС — Зинчев

Міністр з розвитку Далекого Сходу і Арктики — Козлов

Міністр юстиції — Чуйченко

Міністр культури — Любимова

Міністр промисловості і торгівлі — Мантуров

Міністр освіти — Кравцов

Міністр спорту — Матицин

Міністр охорони здоров'я — Мурашко

Міністр праці та соціального захисту — Котяков

Міністр економічного розвитку — Решетніков

Міністр природних ресурсів і екології — Кобилкин

Міністр будівництва і ЖКГ — Якушев

Міністр цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій — Шадаев

Міністр сільського господарства — Патрушев

Своїх постів позбулися кілька впливових політиків, зокрема, здавалося б, вічний Володимир Мединський - мінкульт, а також:

Максим Орєшкін — мінекономрозвитку;

Максим Топілін — мінпраці;

Павло Колобков— мінспорту;

Олександр Коновалов — мін'юст;

Вероніка Скворцова — моз;

Костянтин Шкарпеток — міністр цифрового розвитку;

Михайло Котюков — міннауки;

Ольга Васильєва — міносвіти.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, Путін готує новий котел на Донбасі

Також Politeka писала, що орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".