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120 зарплат за два дні: Слуги народу в Давосі вирішили не скромничати

Депутати від партії "Слуга народу" вирушили на економічний форум у Давос, який влетить у копійку.

Переліт туди і назад обійдеться одному депутату в 24 тисячі гривень на літаках МАУ. Проживання у готелі одну людину в середньому вийде 16 тисяч гривень за дві ночі. Апартаменти коштують ще дорожче - від 100 тисяч.

Варто відзначити, що мінімальна зарплата в Україні 4723 гривні. Прожитковий мінімум зараз становить 2102 гривні. Один депутат витратить у середньому приблизно за два дні 30 тисяч або 6 мінімальних зарплат або 15 прожиткових мінімумів. Якщо помножити ці цифри на 20, то вийде 120 мінімальних зарплат або 300 прожиткових мінімумів (приблизні розрахунки).

Страшна стихія обрушилася на країну: є загиблі

Сильний шторм, який вирує в Іспанії вже три дні поспіль, забрав життя п'яти чоловік.

Циклон "Глорія" приніс в країну негоду з низькими температурами і сильними снігопадами.

В понеділок від шторму найбільше постраждали регіони навколо Валенсії і Балеарські острови. Там спостерігалися підтоплення і сильний вітер.

Більше 30 провінцій Іспанії були приведені в стан підвищеної готовності. Пізніше шторм перемістився на південь Франції.

Синоптики називають шторм найсильнішим в регіоні з 1982 року.

Правоохоронці заявили, що кількість загиблих в результаті шторму "Глорія" зросла до п'яти.

Іспанські синоптики в понеділок повідомили про вітрі до 115 км/год і величезних хвилях на узбережжі Середземного моря.

Аеропорт Аліканте був змушений призупинити роботу, що призвело до скасування багатьох рейсів.

Новий уряд Путіна: у списку опинилися знайомі всім імена, подробиці

У Росії сформували новий уряд.

Головою Уряду Російської Федерації став Михайло Мішустін.

Володимир Путін 21 січня прибув на очну зустріч з новим урядом, яке почало роботу в такому складі:

Міністр оборони — Шойгу

Міністр науки і вищої освіти — Фальков

Міністр закордонних справ Лавров

Міністр енергетики — Новак

Міністр внутрішніх справ Колокольцев

Міністр транспорту Дітріх

Міністр у справах цивільної оборони та НС — Зинчев

Міністр з розвитку Далекого Сходу і Арктики — Козлов

Міністр юстиції — Чуйченко

Міністр культури — Любимова

Міністр промисловості і торгівлі — Мантуров

Міністр освіти — Кравцов

Міністр спорту — Матицин

Міністр охорони здоров'я — Мурашко

Міністр праці та соціального захисту — Котяков

Міністр економічного розвитку — Решетніков

Міністр природних ресурсів і екології — Кобилкин

Міністр будівництва і ЖКГ — Якушев

Міністр цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій — Шадаев

Міністр сільського господарства — Патрушев

Своїх постів позбулися кілька впливових політиків, зокрема, здавалося б, вічний Володимир Мединський - мінкульт, а також:

Максим Орєшкін — мінекономрозвитку;

Максим Топілін — мінпраці;

Павло Колобков— мінспорту;

Олександр Коновалов — мін'юст;

Вероніка Скворцова — моз;

Костянтин Шкарпеток — міністр цифрового розвитку;

Михайло Котюков — міннауки;

Ольга Васильєва — міносвіти.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, Путін готує новий котел на Донбасі

Також Politeka писала, що орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".