Кількість жертв нового коронавіруса перевищила 300 осіб

Національна комісія з охорони здоров'я в Пекіні повідомила про нові 45 жертв пневмонії, викликаної новим різновидом коронавіруса. Також в Китаї підтвердили ще 2590 нових випадків зараження, 1921 з яких — у провінції Хубей, де почався спалах смертельного вірусу.

Саме в Хубэе зафіксовані всі смертельні випадки від коронавіруса в Китаї. За останніми даними, загальне число інфікованих в провінції складає 9 074 людини. 1118 з них знаходяться у важкому стані, а 444 — в критичному стані. Ще 43 121 все ще перебувають під наглядом на предмет зараження.

За даними на кінець суботи, 1 лютого, загальне число випадків захворювання по всьому Китаю досягла 14 380 людей, а загальне число загиблих — 304.

Також, вже зафіксована перша смерть від коронавіруса за межами Китаю.

На Філіппінах від коронавіруса з Китаю помер 44-річний пацієнт. Про це повідомляє філіппінське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на своїй сторінці в Twitter.

"44-річний чоловік був другим підтвердженим людиною на Філіппінах з новим коронавірусом 2019-nCoV. Він помер 1 лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що, згідно з дослідженнями вчених університету, в китайському місті Ухані новим коронавірусом можуть бути заражені 75 815 осіб.

Наголошується, що дослідження ґрунтується на припущенні, що кожен інфікований чоловік міг передати вірус 2,68 іншим.

Нагадаємо, Україну охопила істерія, аптеки спорожніли через коронавіруса.

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