Позитивних результатів у лікуванні коронавіруса 2019-nCoV домоглися в Таїланді

Медикам лікарні Раджавити в столиці Таїланду Бангкоку вдалося вилікувати двох пацієнтів, поєднуючи препарати від ВІЛ та грипу.

Зазначається, що після прийому препарату проти ВІЛ «Лопінавір/Ритонавір» і великих доз осельтамівіру, призначеного для лікування грипу, стан хворих значно поліпшувалося протягом 48 годин. Серед них була і 70-річна китаянка з Уханя, у якої 10 днів поспіль фіксували коронавірус.

При цьому представник лікарні підкреслив, що вони ще не мають остаточного методу лікування коронавіруса.

«Стан 70-річної жінки задовільний, але нам потрібні додаткові дослідження, щоб визначити, чи може цей варіант лікування бути стандартним. Поки мова не йде про чудодійний універсальному засобі, але у нас хороші перспективи. Нам потрібно продовжити дослідження, щоб зрозуміти, що цей метод лікування можна використовувати на всіх пацієнтів», — додав він.

Поки поєднання ліків від ВІЛ та грипу будуть застосовувати для лікування заражених коронавірусом у важкому стані.

У Таїланді все зафіксували 19 випадків зараження новим китайським коронавірусом. Вісім хворих вже вилікувалися.

Також стало відомо, що вагітна жінка з нової коронавирусной (2019-нКВ) пневмонією народила здорову дитину в провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю.

Жінка перебувала на 38-му тижні вагітності, коли у неї виявили новий коронавірус.

Лікарі вирішили зробити їй кесарів розтин, завдяки якому в той же день народилася дівчинка вагою близько 3 кг

Дитина отримав негативний результат тесту на новий коронавірус.

Температура тіла матері нормалізувалася. І мати, і дитина перебувають на карантині. Для їх спостереження і лікування призначені дві спеціальні медичні бригади.

В лікарні не розголошується ім'я і вік матері.

Зазначимо, за останніми даними на 3 лютого, кількість тих, що заразилися коронавірусом в Китаї зросла до 17 205 осіб.

Вилікувались від вірусу 475 пацієнтів.

У Китаї від коронавіруса помер 361 інфікований. Разом з жертвою вірусу на Філіппінах загальне число загиблих — 362 людини.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на ранок 2 лютого за межами Китаю коронавірус виявили у 146 осіб, за добу кількість хворих збільшилася на 14. Всього вірус зареєстрували в 23 країнах.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

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