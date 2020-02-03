Позитивних результатів у лікуванні коронавіруса 2019-nCoV домоглися в Таїланді
Медикам лікарні Раджавити в столиці Таїланду Бангкоку вдалося вилікувати двох пацієнтів, поєднуючи препарати від ВІЛ та грипу.
Зазначається, що після прийому препарату проти ВІЛ «Лопінавір/Ритонавір» і великих доз осельтамівіру, призначеного для лікування грипу, стан хворих значно поліпшувалося протягом 48 годин. Серед них була і 70-річна китаянка з Уханя, у якої 10 днів поспіль фіксували коронавірус.
При цьому представник лікарні підкреслив, що вони ще не мають остаточного методу лікування коронавіруса.
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«Стан 70-річної жінки задовільний, але нам потрібні додаткові дослідження, щоб визначити, чи може цей варіант лікування бути стандартним. Поки мова не йде про чудодійний універсальному засобі, але у нас хороші перспективи. Нам потрібно продовжити дослідження, щоб зрозуміти, що цей метод лікування можна використовувати на всіх пацієнтів», — додав він.
Поки поєднання ліків від ВІЛ та грипу будуть застосовувати для лікування заражених коронавірусом у важкому стані.
У Таїланді все зафіксували 19 випадків зараження новим китайським коронавірусом. Вісім хворих вже вилікувалися.
Також стало відомо, що вагітна жінка з нової коронавирусной (2019-нКВ) пневмонією народила здорову дитину в провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю.
Жінка перебувала на 38-му тижні вагітності, коли у неї виявили новий коронавірус.
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Дитина отримав негативний результат тесту на новий коронавірус.
Температура тіла матері нормалізувалася. І мати, і дитина перебувають на карантині. Для їх спостереження і лікування призначені дві спеціальні медичні бригади.
В лікарні не розголошується ім'я і вік матері.
Зазначимо, за останніми даними на 3 лютого, кількість тих, що заразилися коронавірусом в Китаї зросла до 17 205 осіб.
Вилікувались від вірусу 475 пацієнтів.
У Китаї від коронавіруса помер 361 інфікований. Разом з жертвою вірусу на Філіппінах загальне число загиблих — 362 людини.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на ранок 2 лютого за межами Китаю коронавірус виявили у 146 осіб, за добу кількість хворих збільшилася на 14. Всього вірус зареєстрували в 23 країнах.
Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.
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