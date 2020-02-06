Померлому чоловікові 10 років тому прислали платіжку за доставку газу на 150 гривень

Володимир Думу помер багато років тому, але виявилося, що він весь час справно користувався газом. АТ "Волиньгаз" вирішив прислати йому платіжку за доставку газу на 150 гривень. Залишається тільки гадати, куди вони його доставляли. Про це повідомляє регіональний портал "Полісся".

Таке могло статися, якщо, наприклад, чоловік помер, а будинок не переоформили і продовжували користуватися послугами родичі. Але варіант не підходить, так як в 2011 році житлову площу Володимира знищив вогонь, який і забрав життя людини. Залишки будинку розібрали через деякий час. Земля там нічим не зайнята зараз.

Цікаво, що "Волиньгаз" в минулому році порахував, що чоловік спалив 1600 кубів газу. Родич загиблого не розуміє, як це могло статися і показав платіжку журналістам, яка прийшла від газової організації.

"Кілька років тому ми зверталися до місцевих газовиків, пояснювали ситуацію. Рахунки перестали приносити. Але тут знову, в січні, отримали новий. Братові нарахували місячну плату за доставку газу більше, ніж на 150 гривень, якого він просто не міг використовувати, бо 10 років, як мертвий. Якщо не вірять, можу завести на цвинтарі, показати могилу. І що вони там доставляють, а головне - куди? Після пожежі ми залишки будинки розібрали, всі комунікації відключили працівники районного газу зняли "гердееску", на газовій трубі поставили заглушку, пломбу. Сьогодні там нічого немає, дерева ростуть", - пояснює мужчинаа.

Журналісти намагалися після цього поговорити з представниками газової служби. Але додзвонитися до них так і не змогли. При цьому офіційна відповідь від "Волиньгазу" все ще чекають.

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