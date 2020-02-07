Російський актор та телеведучий Віктор Логінов розповів, що думає про українців

Логінов розповів, що в Україні у нього багато знайомих, в тому числі і в західній частині країни.

"У мене в Україні мільйон знайомих, я розумію вашу мову. Є друзі і в Західній Україні. Вони вже точно ніяк не є бандерівцями. Так, ми говоримо з ними на різних мовах, але навіть не помічаємо цього. Вважаю, якщо люди повертаються один до одного, вони обов'язково знайдуть спільну мову", - зазначив актор.

Актор зазначив, що його дуже засмучує те, що відбувається зараз між Україною і Росією.

"Не хочу розмірковувати на політичні теми, але те, що зараз відбувається в Україні, мене дуже засмучує. Як і ставлення Росії до вашої чудової країні. Знайте, що я дуже люблю Україну, а себе тепер називаю російською, а сибіряком. Це люди зовсім іншої закваски", - резюмував Логінов.

До речі, український боксер Василь Ломаченко прокоментував українсько-російські відносини.

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко розповів в інтерв'ю російській службі ВВС про своє ставлення до Росії.

"Ну, ви знаєте, у мене багато друзів з Росії. Я дружив з ними з дитинства. Це були хлопці, з якими ми змагалися, коли ми були юніорами, кадетами, ми виросли разом, багато разів були на різних змаганнях, зборах. Ну а від того, що у нас якась напружена політична ситуація між Росією і Україною. Я ж не можу розривати стосунки зі своїми друзями через те, що у нас там, нагорі йде якийсь поділ, якась політика. Але, чесно кажучи, це не моя справа і я не хочу туди лізти і щось коментувати", – прокоментував Василь Ломаченко.

Нагадаємо, запроданці "Кролики" повернулися в Україну і сильно пошкодували.

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