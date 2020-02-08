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Долар і євро прогнулися, НБУ здивував новим курсом валют: чого чекати в обмінниках

Курс валют 8 лютого відзначиться різким обвалом долара і євро.

Національний банк України повідомив, яким буде курс іноземних валют в Україні в ці вихідні, 8 і 9 лютого.

У порівнянні з попередніми банківськими днями, 8 лютого гривня зміцнить свої позиції, про що свідчать дані фінансового регулятора.

Так, офіційний курс валют на суботу складе:

- 100 доларів США – 24,5370 гривні;

- 100 євро – 26,9048 гривень.



При цьому в п'ятницю, 7 лютого, курс долара тримався на позначці в 24,53 грн.

Таким чином, за день курс долара впав на 4 копійки, а євро впав на цілих 14 копійок.

Втім, незважаючи на впевнене зростання гривні, багато експертів прогнозують українській валюті швидке падіння. Однією з самих незвичайних причин обвалу гривні може стати коронавірус.

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На кордоні Казахстану і Киргизстану розгорілися неабиякі бої, що закінчилися підпалюванням цілого села.

Масовий конфлікт стався у прикордонному селі Казахстану Масанчи Кордайского району Жамбильської області.

Місцеві власті визнали факт масової бійки, проте не стали вдаватися в подробиці, проте в соцмережах з'являються все нові відео з місця, судячи з яких, ситуація вийшла з-під контролю.

«Набагато страшніше, коли ця міжнаціональна війна відбувається в лічених кілометрах від тебе. Кажуть почалося все з того, що якісь місцеві дунгани побили місцевого діда казаха (за що і чому не ясно), причому сильно, і ось пішла вся ця двіжуха. Хочеться сподіватися, що це не переросте в щось більше, а може», - йдеться в повідомленні.

За деякими повідомленнями, згорів весь центр населеного пункту. На деяких відео також чутні постріли, а люди на кадрах перевертають машини.

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Україні вистачає законодавчої бази для проведення виборів на окупованому російськими військами Донбасі.

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі українського телеканалу.

Він зазначив, що в Мінських угодах не прописано, який саме закон повинен бути, а зазначено лише те, що вибори на тимчасово неподконтрольному Києву Донбасі мають відбутися за українським законодавством.

«Вибори на Донбасі повинні пройти по українському закону. Фактично закон про вибори прийнятий, і він дозволяє проводити вибори і на тимчасово окупованих територіях. Я не вважаю, що потрібен окремий закон», — впевнено заявив Дмитро Разумков в ефірі телеканалу.

Підсумовуючи, спікер Верховної Ради додав, що таким чином шлях для проведення виборів на всій території України, включаючи ОРДЛО, відкритий.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі змінилася, розкрито серйозна небезпека для України.

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