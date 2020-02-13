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Трагедія сталася з українськими заробітчанами в РФ: «додому вже не повернуться»

У Псковській області (РФ) в смертельну аварію потрапив мікроавтобус, в якому ймовірно були громадяни України. Про це в четвер, 13 лютого, повідомляють російські ЗМІ.

Большегруз «Вольво» з білоруськими номерами і приватний (не транспортний) «Мерседес» зіткнулися в Пустошкинском районі. ДТП сталося недалеко від села Рудо.

В результаті аварії загинули щонайменше вісім осіб. "За попередніми даними, загиблі - громадяни України", - повідомили журналістам співробітники регіонального МВС. Згідно з повідомленням, вони їхали додому із заробітків з Санкт-Петербурга.

Гончарук вирішив добити українців, цифри в платіжках на газ злетять: тепер офіційно

Премьер-міністр України Олексій Гончарук розповів про подорожчання газу в січні для українців.

Під час брифінгу 12 лютого він заявив про те, що українцям доведеться заплатити більше.

"Зараз за підсумками січня, платіжка порівнянні з груднем буде трошки вище. З різних причин. Адже обсяг споживання збільшився, ціна на ринку зросла", - сказав Гончарук.

В Мінську досягли нові домовленості з Донбасу

На засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Сході України в середу, 12 лютого, практично була досягнута домовленість по розведенню сил на запропонованому Україною ділянці в районі Гнутово. Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Практично узгоджено один з ділянок розведення в районі н. п. Гнутово, який раніше був запропонований українською стороною, триває робота над узгодженням інших. Акцентується увага на необхідності забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який зараз порушується з боку НЗФ ОРДЛО", - зазначила вона.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти на Донеччині розстріляли бійців ВСУ з артилерії.

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