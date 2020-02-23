Наступ бойовиків на Донбасі обернувся ганьбою: "кинули пораненого і...", деталі успіху ЗСУ
На Донбасі захисники України "дали прикурити" російським найманцям, які намагалися пробратися на наші позиції. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов.
За словами журналіста, 22 лютого, вночі, штурмова група 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ зробила спробу атакувати опорний пункт 1-го батальйону 93-ї механізованої бригади поблизу висоти 195 біля села Кримське на Бахмутської трасі. У цьому районі позиції сторін розділяє дорога і дистанція приблизно в 300 метрів.
Нацвідбір на Євробачення 2020: хто переміг у фіналі, відео пісні
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Нацвідбір на Євробачення 2020: хто переміг у фіналі, відео пісні
У суботу, 22 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2020.
У фіналі Нацвідбору виступили шестеро артистів, які мріють представити Україну на ювілейному, 65-му конкурсі "Євробачення-2020", який пройде у Роттердамі (Нідерланди) 12-16 травня. Вже відомо, хто ж виграв путівку на міжнародне змагання.
Згідно з остаточними результатами, на Євробачення-2020 поїде Go-A. Саме Go-A представлятиме Україну на пісенному конкурсі.
В Європі влаштували небувалий бойкот Путіну: “не можна пробачити…”
Одна з європейських країн відвернулася від Росії через гірке минуле, коли РФ окупувала їх території
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що рекомендує президенту країни Керсті Кальюлайд відмовитися від поїздки в Москву на 9 Травня, якщо їй надійде таке запрошення.
За словами Рейнсалу, він вкрай скептично ставиться до можливого візиту естонського лідера до Росії.
Він також переконаний в тому, що в 1944 році за часів Другої світової війни армія СРСР окупувала, а не звільнила Естонію. При цьому саме запрошення з Росії ще не надходило.
В Україні перерахують пенсії: хто отримає підвищення
В 2020 році уряд тричі перерахує пенсії українським пенсіонерам.
Це пов'язано з індексацією і підвищенням прожиткового мінімуму. Крім цього, будуть встановлюватися нові пенсії для тих, хто тільки вийде на заслужений відпочинок.
Перша індексація пройде в березні. Вона буде автоматичною, всім пенсіонерам просто перерахують виплати. На скільки збільшиться пенсія на даний момент невідомо. Точні цифри повинні з'явитися наприкінці січня. Як відомо, індексація проводиться за формулою: «50% інфляції + 50% зміни середньої зарплати в Україні за минулий рік». За підрахунками експертів, пенсіонери можуть розраховувати на підвищення в межах 12-15%.
Розмитнення евроблях по-новому: скільки заплатимо і які уготовані штрафи
Водіїв і власників евроблях застерегли експерти - є пара непростих «моментів», які стосуються розмитнення авто, які можуть забезпечити українцям перманентну головний біль.
Як відомо, в Україні чимало незадоволених системою розмитнення, водіїв не влаштовує сама формула. У цьому зв'язку автоексперт Тарас Брязгунов розповів про дії держави і важливі «нюанси» процедури:
«Найбільше власників "евроблях", які виступають проти нинішньої форми, хвилює коефіцієнт віку. Однак, якщо його прибрати зовсім, тоді в Україну рине" потік надзвичайно старих автомобілів. Тому певна прив'язка до екостандартів таки повинна бути», - прокоментував журналіст.
Нагадаємо, що дружина фіналіста Нацвідбору на Євробачення приголомшила гучним звинуваченням: «Шавки гавкають…».
Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.
Також Politeka писала про те, що розмитнення евроблях: як працює кредит і чи варто його брати.