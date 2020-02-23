Наступ бойовиків на Донбасі обернувся ганьбою: "кинули пораненого і...", деталі успіху ЗСУ

На Донбасі захисники України "дали прикурити" російським найманцям, які намагалися пробратися на наші позиції. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов.

За словами журналіста, 22 лютого, вночі, штурмова група 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ зробила спробу атакувати опорний пункт 1-го батальйону 93-ї механізованої бригади поблизу висоти 195 біля села Кримське на Бахмутської трасі. У цьому районі позиції сторін розділяє дорога і дистанція приблизно в 300 метрів.

Користуючись повною темрявою, противник зробив спробу перетнути Бахмутську трасу і приховано зайти на опорник. Проте чергова зміна була напоготові, найманців виявили в тепловізорі (спасибі "Повернись живим"), після чого ефективно придушили вогнем стрілецької зброї. Противник біг, на дорозі в 70 метрах від наших позицій, кинувши одного свого пораненого.

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