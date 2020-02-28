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Коронавірус виявили у п'яти українців: у МОЗ розкрили правду

Коронавірус діагностовано у п'ятьох громадян України, які перебувають за кордоном. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Але, на жаль, у п'ятьох українців коронавірусна інфекція є. Це четверо в Японії - вони подорожували на круїзному лайнері - були членами екіпажу. І одна українка, вона знаходиться в Неаполі, у неї також діагностований коронавірус", - сказав Ляшко.

При цьому він підкреслив, що на території України коронаврусной інфекції не зафіксували.

В Стамбулі почалися протести під російським посольством через ситуацію в Ідлібі

У Стамбулі (Туреччина) почалися протести перед генеральним консульством Росії після нападів армії режиму Башара Асада в сирійському регіоні Ідліб.

Мітингувальники звинувачують Росію в підтримці сирійського режиму та ескалації конфлікту. У четвер, 27 лютого, в результаті авіаудару армії Асада Идлибу загинули, за різними даними, від 29 до 33 турецьких військових.

Протестувальники скандують наступні гасла: "Сирія стане могилою для Росії", "Росія - вбивця, Путін - вбивця".

Turkish protesters in front of the Russian consulate in Istanbul tonight, chanting: “Killer Russia, killer Putin” pic.twitter.com/V6UZIqLvNV — Piotr Zalewski (@p_zalewski) February 27, 2020

"Ми стоїмо тут проти злочинів, що ви робите. Ви дочекаєтеся непереборного гніву турецького народу", заявив один з протестуючих.

Генеральне консульство Росії оточили силовики.

Долар і євро летять в різні боки, Нацбанк різко змінив курс валют: що відбувається

Курс валют в Україні 28 лютого здивує всіх, гривня спровокує справжню паніку у долара.

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, 100 доларів обійдуться вам в 2456,1 гривню (-8,8 грн). А ось з курсом євро ситуація буде здійснено іншого – за сто банкнот доведеться віддати 2692,99 гривень (+12,78 грн).

Крім того, в Національному банку уточнили, що до середини четверга долар торгувався по 24,585 гривень.

Нагадаємо, що ПриватБанк вішає на українців "вічні" кредити: деталі скандалу.

Як повідомляла Politeka, долар і євро доб'ють гривню, курс валют різко змінився: що чекає українців.

Також Politeka писала, що українцям підготували нові гроші: про дрібних купюрах можна забути, подробиці.