Коронавірус виявили у п'яти українців: у МОЗ розкрили правду
Коронавірус діагностовано у п'ятьох громадян України, які перебувають за кордоном. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Але, на жаль, у п'ятьох українців коронавірусна інфекція є. Це четверо в Японії - вони подорожували на круїзному лайнері - були членами екіпажу. І одна українка, вона знаходиться в Неаполі, у неї також діагностований коронавірус", - сказав Ляшко.
При цьому він підкреслив, що на території України коронаврусной інфекції не зафіксували.
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В Стамбулі почалися протести під російським посольством через ситуацію в Ідлібі
У Стамбулі (Туреччина) почалися протести перед генеральним консульством Росії після нападів армії режиму Башара Асада в сирійському регіоні Ідліб.
Мітингувальники звинувачують Росію в підтримці сирійського режиму та ескалації конфлікту. У четвер, 27 лютого, в результаті авіаудару армії Асада Идлибу загинули, за різними даними, від 29 до 33 турецьких військових.
Протестувальники скандують наступні гасла: "Сирія стане могилою для Росії", "Росія - вбивця, Путін - вбивця".
"Ми стоїмо тут проти злочинів, що ви робите. Ви дочекаєтеся непереборного гніву турецького народу", заявив один з протестуючих.
Генеральне консульство Росії оточили силовики.
Долар і євро летять в різні боки, Нацбанк різко змінив курс валют: що відбувається
Курс валют в Україні 28 лютого здивує всіх, гривня спровокує справжню паніку у долара.
Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.
Так, 100 доларів обійдуться вам в 2456,1 гривню (-8,8 грн). А ось з курсом євро ситуація буде здійснено іншого – за сто банкнот доведеться віддати 2692,99 гривень (+12,78 грн).
Крім того, в Національному банку уточнили, що до середини четверга долар торгувався по 24,585 гривень.
Нагадаємо, що ПриватБанк вішає на українців "вічні" кредити: деталі скандалу.
Як повідомляла Politeka, долар і євро доб'ють гривню, курс валют різко змінився: що чекає українців.
Також Politeka писала, що українцям підготували нові гроші: про дрібних купюрах можна забути, подробиці.