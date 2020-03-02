Рік тому в Україні запровадили індексацію пенсій. Завдяки їй мільйони українських пенсіонерів мають отримувати істотну надбавку. Пора розібратися, в чому суть індексації, чи буде підвищення в 2020 році, коли чекати покращення і хто має право на надбавку.

Що таке індексація пенсій

В 2019 році українська влада вперше провела індексацію пенсій. Це автоматичне "осучаснення" виплат, коли уряд перераховує і підвищує розмір пенсії, враховуючи зростання цін і середню заробітну плату по країні. У минулому році підвищення отримали понад 10,3 мільйона пенсіонерів. Зростання пенсій склало близько 15%.

Для розрахунку індексації використовується спеціальна формула, передбачена в Законі про пенсійне страхування: 50% річного показника інфляції + 50% підвищення середньої зарплати.

Підрахуємо, які ж надбавки належить отримати пенсіонерам в 2020 році. За весь 2019-й рік інфляція склала 4,2%. Беремо половину – 2,1%. Середня заробітна плата по країні збільшилася приблизно на 18%, отримуємо ще 9%. В результаті пенсіонери повинні одержувати на 11% більше. Зараз середня пенсія в Україні – близько трьох тисяч гривень. Отже, в середньому надбавка складе 330 гривень.

В 2019 році до пенсій додали 15%. Менша надбавка в 2020 році пов'язана з тим, що зростання інфляції останнім часом знизилося.

Буде індексація пенсій у 2020 році?

Весна прийшла, а пенсійні виплати ще не підвищили. У понеділок, 2 березня, прем'єр-міністр Олексій Гончарук провів брифінг. Він заявив, що поки індексації пенсій не буде. За словами прем'єра, Кабмін не підготував відповідне рішення і невідомо, коли урядники закінчать працювати над цим. Сам Гончарук не озвучив остаточний термін.

"Відповідно до закону ми протягом року повинні приймати рішення. Тобто немає чіткого періоду, коли таке рішення повинне бути затверджене. Протягом року приймаємо рішення з якого часу і з якої дати повинна бути індексація. Це рішення в стадії розробки", – підкреслив глава Кабміну.

Дуже дивна затримка, враховуючи, що з минулого року пенсії повинні індексуватися автоматично. Незадовго до відставки колишній прем'єр Володимир Гройсман зазначив: «Для перерахунку пенсій не потрібно приймати окремих рішень Уряду або парламенту”. Виплати належало підняти з 1 березня 2020 року.

У Пенсійному фонді розповідають, що час, порядок і відсоток підвищення зростання пенсій визначають за рішенням уряду. Цього вимагає стаття 42 Закону України №1058. Головне, щоб рішення прийняли до кінця року (хоч у грудні).

За словами Гончарука, пенсії можуть підвищити в найближчі місяці (березні, квітні або травні), адже рішення вже знаходиться в розробці. Чиновникам потрібно час, щоб підрахувати точні дані і внести цифри в бюджет. Затягування термінів грає на руку Кабміну. Адже поки не пройде індексація, витрати на пенсіонерів будуть меншими.

Останнім часом багато говорять про відставку діючого Кабміну. Якщо уряд розпустять, пенсіонери точно залишаться без надбавки надовго: поки наберуть новий склад, поки міністри візьмуть справи, поки дійде черга до пенсій. Добре, якщо виплати збільшаться до кінця року.

Кому підвищать пенсії в 2020 році

Всього в Україні налічується понад 11 мільйонів чоловік, яким належить доплатити. Згідно із законом, в Україні індексації підлягають пенсії за:

віком;

вислугою років (лікарі і педагоги, які віддали професії 30 або більше років);

інвалідності;

у зв'язку зі втратою годувальника.

Важливий нюанс: українцям, які пішли на пенсію в 2019-2020 роках за віком, індексувати пенсії не збираються. Щоб претендувати на надбавку, пенсіонеру потрібно пробути на заслуженому відпочинку хоча б рік.

Близько 3,5 мільйона пенсіонерів не потрапляють під індексацію в цьому році. Надбавку не отримають, науковці, чиновники, помічники нардепів та особи, яким призначили спеціальні пенсії або довічне утримання (наприклад, судді). Але тільки в тому випадку, якщо сума буде більшою, ніж розмір трудової пенсії за віком. Якщо ж меншою – автоматично індексують.

Українцям, яким виплачують максимальну пенсію, теж нічого піднімати не будуть. У січні 2020 року максимум був 16 380 гривень. Не будуть підвищувати й соціальну пенсію. Таку виплачують особам, яким не вистачає трудового стажу для отримання мінімальної.

Якщо пенсіонер працює, то теж може розраховувати на перерахунок пенсій, але пізніше. Підвищення виплат працюючим очікується в квітні поточного року. Є певні умови: надбавку зможуть отримати громадяни, які працюють більше двох років з моменту призначення пенсії. Для цього їм необхідно звернутися в найближче відділення Пенсійного фонду та подати заявку до дати виходу на пенсію.

Після звільнення пенсіонери відразу ж мають право на надбавку. Щоб пенсію проіндексували вчасно, потрібно повідомити про новий статус в Пенсійний фонд. Нагадаємо, що непрацюючим вже довгий час виплати індексують автоматично, не потрібно нікуди йти.

Як підвищать пенсії військовим і силовикам

Виплати військовослужбовцям та співробітникам МВС – це окрема тема. Їх індексують і розраховують за іншим законом.

24 грудня 2019 року Кабмін спеціальним указом підняв пенсії для деяких категорій. Так з 1 січня перерахували виплати для військових і силовиків, яким призначили пенсії до березня 2018 і індексували з січня 2018 року. Їм тепер додатково виплачують 100% від суми березневого підвищення дворічної давності.

Тепер більше отримують колишні співробітники міліції, яким в 2016 році перерахували пенсії відповідно до посад у Нацполіції. З січня 2020-го їм належить прибавка у 100% від різниці між сумою підвищеної пенсії за місяць з 1 січня 2016 року та пенсією у 2016-2017 роках. Держава буде так доплачувати до тих пір, поки не виплатить всю різницю, що накопичилася.

Що буде з мінімальною пенсією в 2020 році

Останній раз мінімальну пенсію в Україні підвищували грудня 2019 року. Зараз вона тримається на рівні 1639 гривень. У 2020 році “мінімалку” підвищать двічі: влітку і взимку.

З 1 липня уряд додасть 73 гривні, піднявши рівень пенсії до 1712 гривень. А в грудні – ще на 57 гривень. Під кінець року мінімальні виплати підвищаться до 1769 гривень. Скільки ж виходить за рік? Після всіх планових надбавок мінімальна пенсія в Україні буде на 131 гривню більше, ніж зараз.

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