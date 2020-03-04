День тому офіційно стало відомо про перший випадок коронавируса Covid-19 в Україні

Відомо, що хворим виявився житель Чернівців.Чоловік приїхав із дружиною в Україну після подорожі до Італії.

Зараз стан чоловіка оцінюється, як стабільний. Пневмонії немає, але є лихоманка. Лікарі ретельно спостерігають за хворим, пише vesti.ua.

У дружини хворого немає ніяких симптомів, але вона та інші, які спілкувалися з ним знаходяться під спостереженням.

Тим часом у Чернівецькій області запрацювала гаряча лінія: (066) 084-93-13, на яку можна звертатися, якщо є симптоми захворювання.

Варто відзначити, що в регіоні давно зафіксована паніка. Наприклад, жителі села Долиняни самостійно посадили на карантин сім'ю з хворою дитиною, яка повернулася 13 лютого з Китаю. Громада села заборонила людям 40 днів покидати дім, в тому числі навіть виходити у власний двір. Сім'ю випустили тільки, коли прийшли результати тестів, де написано, що вони здорові.

Батько сімейства Андрій Думанський впевнений, що він і його рідні легко відбулися. Зокрема, їм не спалили будинок і не закидали камінням.

Чоловік продовжив, що минулого тижня все село переключилося на односельців, які працюють в Італії. Тепер громада хоче заборонити їм приїжджати в село. За словами Думанського, заробітчани з Італії дзвонять йому і питають, що буде, якщо вони приїдуть. Однак, як бачимо, наростає паніка, тому може статися що завгодно.

Нагадаємо, людей у всьому світі закликають відмовитися від звичної форми грошових розрахунків через загрозу поширення коронавіруса.

Зокрема, Міністерство охорони здоров'я Грузії рекомендує своїм громадянам намагатися не використовувати готівкові кошти, оскільки це збільшує шанси поширення коронавіруса.

А центральний банк Китаю виступив з заявою, що гроші в країні будуть знезаражувати.

Раніше ми писали, що відомий астролог Влад Росс розповів, коли людство зможе перемогти коронавірус.

За його словами, ризик поширення коронавіруса зійде нанівець 12 квітня, коли Меркурій покине знак Риб.

Нагадаємо, коронавірус прорвався в Україну, офіційну заяву: в якому місті.

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