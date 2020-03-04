Стало відомо про стан першого в Україні інфікованого COVID-19

Нагадаємо, офіційно випадок зараження підтвердили 3 березня. Стався він у Чернівцях з чоловіком, який приїхав на автомобілі з Румунії, куди, у свою чергу, прилетів з Італії, де зараз найбільш сильно лютує китайський вірус.

Через добу медики дають позитивні прогнози, коментуючи стан зараженого. Так, за словами завідувачки інфекційним відділенням Чернівецької обласної лікарні Валентини Міндреску, у пацієнта знизилася температура і тепер становить 36,7 градусів. Правда, у чоловіка залишається невеликий кашель, передає "Суспільне".

У цей час в мережі з'явилися фото з палати хворого, опубліковані UNN. Зазначимо, інфекційне відділення розміщується в окремому корпусі на території лікарні.

На тлі першого в Україні зафіксованого випадку захворювання COVID-19, у країні почалася справжня паніка, особливо у Чернівцях, - люди розкупили всі захисні медичні маски з аптек.

Перебої з купівлею масок можна було помітити ще з початку лютого. Але за ці кілька днів проблема досягла глобальних розмірів. Ажіотаж з масками спонукав багатьох шахраїв до дії. Довірливих українців, готових на все, щоб уберегти себе і близьких від смертельної недуги, виявилося зовсім просто провести навколо пальця.

Якщо до спалаху коронавіруса маски коштували в середньому 50 коп., то на сьогодні ціна в аптеках злетіла до 8 грн за штуку. Але це ще квіточки, порівняно з тим, що пропонують українцям шахраї в мережі.

На інтернет-платформах за упаковку одноразових масок в кількості 50 штук можуть попросити 700 гривень (14 грн штука). Але і це ще не межа. Приміром, на Rozetkа.ua упаковка 40 штук може обійтися й у всі 2350 грн (58,75 грн штука). Там же в наявності з'явилися маски поштучно – 20 грн.

У Чернівцях звичайною картиною стала наклейка "масок немає" на дверях аптек. Ситуацію активно обговорюють у соцмережах.

Варто відзначити, що у Мінздраві попередили українців: хірургічні маски не захищають від коронавіруса. Якщо хтось і повинен носити маску, так це не здорові люди, а ті, хто вже хворий на ГРВІ. Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

За його словами, від інфекції, швидше, захистить часте миття рук і використання антисептичних засобів, а не маска.

"Ми повинні або дотримуватися ізоляції, або не контактувати з хворими з симптомами ГРВІ. А якщо відбувається контакт, то ми повинні знаходитись як мінімум на 1,5-2 м від цієї людини. Хвора людина з симптомами – це саме та людина, яка потребує надівання хірургічної маски для того, щоб зменшити відстань, на яку поширюється збудник інфекційної хвороби", - пояснив Ляшко.

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